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Emekliye ek düzenleme yolda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi

Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları nasıl belirleniyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyu A Haber'de rakam vererek değerlendirdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.07.2024 22:36 Güncelleme: 08.07.2024 23:02
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Emekliye ek düzenleme yolda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak.

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Emekliye ek düzenleme yolda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 2 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu.

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Emekliye ek düzenleme yolda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ZAM ORANI BELLİ OLDU
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak.

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Emekliye ek düzenleme yolda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Bunların durumunun ne olacağı konusunda sorular gündemdeyken bir yeni düzenleme için hazırlık yapıldığı belli oldu.

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Emekliye ek düzenleme yolda! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.

AK Parti yönetiminin hazırlık çalışmasını Başkan Erdoğan ile de paylaşılacak. Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.