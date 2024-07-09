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10-12 yılla erken emeklilik kılavuzu çıktı: Matematiksel hesaplama yöntemiyle yeni tablo! 3600, 4500 gün primle...

Uzun yıllar çalışma fırsatı bulamayanlar için kısmi emeklilik önemli bir çözüm sunuyor. Sigorta başlangıç tarihi ve bağlı olunan kuruma göre değişen prim süreleri, daha az primle emekliliği mümkün kılıyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle bu alanda yeni adımlar atılması gündemde. Kısmi emeklilik, az çalışma imkanı olanların emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Artık, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı bulunulan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeyerek emekli olmak mümkün hale geliyor. İşte, kısmi emeklilikle ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 07:32 Güncelleme: 09.07.2024 07:32
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10-12 yılla erken emeklilik kılavuzu çıktı: Matematiksel hesaplama yöntemiyle yeni tablo! 3600, 4500 gün primle...

Herkesin hayali, çalışma hayatının sonunda emekli olarak huzurlu bir yaşam sürmektir. Bu hayali gerçekleştirebilmek için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları yerine getirmek gerekiyor. Ancak, gerekli prim günlerini dolduranlar için önemli bir fırsat kapısı aralanıyor. Kısmi emeklilik, bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5 ve bazılarına da 15 yıl prim ödeme şartıyla emekli olma imkanı sunuyor. Bu süreçte, bazı yaş şartları devreye girebiliyor ve bazı sigortalılar için prim indirimleri de söz konusu olabiliyor.

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10-12 yılla erken emeklilik kılavuzu çıktı: Matematiksel hesaplama yöntemiyle yeni tablo! 3600, 4500 gün primle...

Emeklilik İçin Yollar Aranıyor: 12.5 Yıl mı, 10 Yıl mı?

Emeklilik hayalleri kuranlar için farklı prim ve yaş şartlarına göre değişen seçenekler bulunuyor. İşte SSK'lıları ilgilendiren kısmi emeklilik olanakları:

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10-12 yılla erken emeklilik kılavuzu çıktı: Matematiksel hesaplama yöntemiyle yeni tablo! 3600, 4500 gün primle...

12.5 Yıl Çalışana Emeklilik İmkânı

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik yolu 4500 prim gün şartıyla açılıyor. Bu da 12.5 yıl prim ödemek anlamına geliyor.

Ancak sadece prim gün sayısını tamamlamak yetmiyor. Aynı zamanda 25 yıldır sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

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10-12 yılla erken emeklilik kılavuzu çıktı: Matematiksel hesaplama yöntemiyle yeni tablo! 3600, 4500 gün primle...

10 Yıl Çalışana Emeklilik Şansı

Kısmi emeklilik kapsamında 10 yıl prim ödeyenler de emekli olma şansını yakalıyor. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor.

İlk şart, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkinci şart ise SSK'lı olmak. Bu iki şartı sağlayanların 3600 prim günü (10 yıl) ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurması gerekiyor.

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10-12 yılla erken emeklilik kılavuzu çıktı: Matematiksel hesaplama yöntemiyle yeni tablo! 3600, 4500 gün primle...

Emekli Aylığı Ne Zaman Başlıyor?

10 yıl primle emeklilikte, emekli aylığı, yukarıda belirtilen üç şarttan hangisi en son yerine getirilmişse, o tarihte geçerli olan emeklilik yaşı doldurulduğunda bağlanıyor.

Üç şartın tamamlanma tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar çıkabiliyor.