10-12 yılla erken emeklilik kılavuzu çıktı: Matematiksel hesaplama yöntemiyle yeni tablo! 3600, 4500 gün primle...
Uzun yıllar çalışma fırsatı bulamayanlar için kısmi emeklilik önemli bir çözüm sunuyor. Sigorta başlangıç tarihi ve bağlı olunan kuruma göre değişen prim süreleri, daha az primle emekliliği mümkün kılıyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle bu alanda yeni adımlar atılması gündemde. Kısmi emeklilik, az çalışma imkanı olanların emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Artık, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı bulunulan kuruma göre 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeyerek emekli olmak mümkün hale geliyor. İşte, kısmi emeklilikle ilgili detaylar...