10-12 yılla erken emeklilik kılavuzu çıktı: Matematiksel hesaplama yöntemiyle yeni tablo! 3600, 4500 gün primle...

Herkesin hayali, çalışma hayatının sonunda emekli olarak huzurlu bir yaşam sürmektir. Bu hayali gerçekleştirebilmek için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları yerine getirmek gerekiyor. Ancak, gerekli prim günlerini dolduranlar için önemli bir fırsat kapısı aralanıyor. Kısmi emeklilik, bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5 ve bazılarına da 15 yıl prim ödeme şartıyla emekli olma imkanı sunuyor. Bu süreçte, bazı yaş şartları devreye girebiliyor ve bazı sigortalılar için prim indirimleri de söz konusu olabiliyor.