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Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...

Ocak'ta milyonların gelirinde artış olacak. Emekliden memura, asgari ücretliden işsize, yaşlıdan engelliye kadar hemen herkese zam olacak. Tüm çalışanların asgari geçim indirimi de yükselecek. Peki, 2020 yılından itibaren kim ne kadar alacak? Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiren Ocak zammıyla liste haberimizde... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 03:54 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 07:45
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Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...

Ocak, sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışançalışmayan hemen herkesin geliri artacak.

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Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak.

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Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...

Zam oranı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 6.65, beklenti anketine göre yüzde 6.82 olacak.

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Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...

En düşük maaş bin 262 liraya çıkabilecek.

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Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.