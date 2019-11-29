Emeklinin, memurun, yaşlının gelirleri artacak! Ocak zammıyla birlikte...

Ocak'ta milyonların gelirinde artış olacak. Emekliden memura, asgari ücretliden işsize, yaşlıdan engelliye kadar hemen herkese zam olacak. Tüm çalışanların asgari geçim indirimi de yükselecek. Peki, 2020 yılından itibaren kim ne kadar alacak? Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiren Ocak zammıyla liste haberimizde... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 03:54 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 07:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





