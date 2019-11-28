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Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyon ücreti ne kadar? Bankalardan emeklilere yönelik promosyon kampanyaları sürüyor. Yeni emekli olanlar veya maaşlarını aldığı bankayı değiştiren emeklilere 1100 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Promosyon almaya hak kazanmak için bankayla promosyon sözleşmesi imzalamak ve 3 yıl boyunca maaşınızı aynı bankadan alma taahhütü vermeniz gerekiyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, emekli promosyon ücreti ne kadar sorusunun yanıtı…
Giriş Tarihi: 28.11.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 22:54
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