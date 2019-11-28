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Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ücreti ne kadar? Bankalardan emeklilere yönelik promosyon kampanyaları sürüyor. Yeni emekli olanlar veya maaşlarını aldığı bankayı değiştiren emeklilere 1100 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Promosyon almaya hak kazanmak için bankayla promosyon sözleşmesi imzalamak ve 3 yıl boyunca maaşınızı aynı bankadan alma taahhütü vermeniz gerekiyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, emekli promosyon ücreti ne kadar sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 22:54
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Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli vatandaşlara 1100 TL promosyon müjdesi… Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyon ücreti için bankalardan yeni teklifler geliyor. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Maaşlarını 3 sene boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere bankalar sözleşme karşılığında promosyon veriyor. İlk promosyon dönemi Mart 2017'de başlamıştı. Mart 2020 itibariyle emekliler ikinci promosyona hak kazanacak. İşte, tüm bankaların verdiği promosyon ücretleri ve şartları!

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Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşlarının yattığı bankalar 1 Mart 2017 itibarıyla promosyon ödemeye başladı. Promosyon tutarı alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor. İlk etapta maaşı 1.000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2.000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Promosyon için emekliler, bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalıyor. Sözleşme 3 yıl geçerli oluyor.

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Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Yeni emekli olanlar ya da olacaklar da aynı şekilde bağlanan maaş miktarına göre promosyonlarını bankalardan peşin aldı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 4 ay sonra (Mart 2020'de) ikinci promosyona hak kazanacak.

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Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler maaşlarını istediği bankadan alabiliyor, hatta taşıyabiliyor. Bankalar da bunu teşvik etmek için kampanyalar düzenleyerek 1.000 liraya kadar promosyon ödüyor.

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Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterilerine 450 lira promosyon veren TEB, en az 2 adet otomatik ödeme talimatı vermeleri şartıyla müşterilerine 550 lira daha ek ödeme yapıyor. Böylece banka 1.000 TL ödeme yapmış oluyor. Ayrıca hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiriyor. QNB Finansbank da emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana toplamda 700 TL'lik ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere de 125 lira ödüyor.