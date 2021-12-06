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Haberler Galeri En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları

Sıfır otomobil fiyatları her gün yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni yıla girmeden sıfır otomobil sahibi olmak isteyen vatnadaşlar, güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Pandemi sonrası çip krizi nedeniyle sıfır otomobil bulunurluluğunun olmaması nedeniyle fiyatlarda sert yükselişler yaşanmıştı. Öyle ki, son güncellemelerle birlikte 200 bin TL'nin altında satılan modelin kalmadığı görülüyor. Sizler için güncel otomobil fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 13:35
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En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları

En ucuz sıfır otomobil modelleri hangileri? Çip krizi, tedarikte aksamalar ve pandemi nedeniyle fabrikaların belirli dönemlerde kapalı olması nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarında yükselişler görüldü. Araç fiyatlarında görülen artış sonrası vatandaşlar ikinci el piyasasına yöneldi. İkinci el arabalarda da fiyatların sert yükselmesi sonrası gözler sıfır araba fiyatlarına çevrildi. Yapılan son güncelleme ile en ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte marka marka sıfır araba fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları

2021 ARALIK SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?

İşte markaların son güncellemesine göre model model sıfır araç fiyatları:

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En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 368,600 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 384,200 TL

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En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 266.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 369.000 TL

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En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 399.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 399.000 TL