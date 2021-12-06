En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları

Sıfır otomobil fiyatları her gün yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni yıla girmeden sıfır otomobil sahibi olmak isteyen vatnadaşlar, güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Pandemi sonrası çip krizi nedeniyle sıfır otomobil bulunurluluğunun olmaması nedeniyle fiyatlarda sert yükselişler yaşanmıştı. Öyle ki, son güncellemelerle birlikte 200 bin TL'nin altında satılan modelin kalmadığı görülüyor. Sizler için güncel otomobil fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.12.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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