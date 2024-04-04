05 Nisan 2024, Cuma
Emeklinin maaş zammı şekilleniyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için temmuzda %21 oluştu! İşte kuruşu kuruşuna yeni tablo...
2024 Mart ayı verileri, memur emekli maaşı enflasyon farkı konusunda önemli bir gündem oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 aylık enflasyon farkı ve memur ile emekli maaşlarındaki zam oranlarıyla ilgili yayınladığı veriler, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna duyurdu ve bu veriler, memur emekli maaşlarına yapılacak zamların belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Peki emekli maaşları temmuzda yüzde kaç artacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 06:55
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