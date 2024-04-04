Emeklinin maaş zammı şekilleniyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için temmuzda %21 oluştu! İşte kuruşu kuruşuna yeni tablo...

Merkez Bankası'nın enflasyon raporları ve yapılan anketler, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam konusunda önemli bir bakış açısı sunuyor. Mayıs ayında yıllık enflasyonun %73'e kadar yükseleceği öngörüsü, dikkate değer bir tabloyu beraberinde getiriyor. Bu tahminlere dayanarak yapılan hesaplamalara göre, ilk beş ayda enflasyonun %21 seviyelerinde olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay yayınladığı enflasyon verileri, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi birçok kesim için maaş zammının belirlenmesinde büyük öneme sahiptir.