05 Nisan 2024, Cuma
Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları | 3 - 4 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı NİHAİ İSİM SONUÇ LİSTESİ! yhgm.saglik.gov.tr
Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı için başlattığı heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar canlı yayında gerçekleştirilen kura çekimiyle sonuçları öğrendi. Ancak sadece asil adaylar değil, toplam kadro sayısı kadar yedek aday da belirlendi. Başvuru şartlarını sağlayamayan veya yanıltıcı bilgi veren adayların yerine yedek listeden adaylar çağrılacak.
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 12:50
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