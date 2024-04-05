Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları | 3 - 4 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı NİHAİ İSİM SONUÇ LİSTESİ! yhgm.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak isteyen adaylar için heyecan verici bir dönem başlıyor. Hatırlarsınız, 8 bin sürekli işçi alımı için başvurular 23-27 Şubat tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanmıştı ve ardından kura çekimi tarihi duyurulmuştu. 3 ila 4 Nisan tarihlerinde yapılan kura çekimi ile ilgili adaylar "Sağlık Bakanlığı kura nihai isim listesi belli oldu mu?" sorusunu sıklıkla araştırmaya başladı. İşte detayları...