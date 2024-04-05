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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları | 3 - 4 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı NİHAİ İSİM SONUÇ LİSTESİ! yhgm.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları | 3 - 4 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı NİHAİ İSİM SONUÇ LİSTESİ! yhgm.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin işçi alımı için başlattığı heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar canlı yayında gerçekleştirilen kura çekimiyle sonuçları öğrendi. Ancak sadece asil adaylar değil, toplam kadro sayısı kadar yedek aday da belirlendi. Başvuru şartlarını sağlayamayan veya yanıltıcı bilgi veren adayların yerine yedek listeden adaylar çağrılacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 12:50
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Sağlık Bakanlığı Kura Canlı İzle YouTube | 04 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı NİHAİ İSİM SONUÇ LİSTESİ! yhgm.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak isteyen adaylar için heyecan verici bir dönem başlıyor. Hatırlarsınız, 8 bin sürekli işçi alımı için başvurular 23-27 Şubat tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanmıştı ve ardından kura çekimi tarihi duyurulmuştu. 3 ila 4 Nisan tarihlerinde yapılan kura çekimi ile ilgili adaylar "Sağlık Bakanlığı kura nihai isim listesi belli oldu mu?" sorusunu sıklıkla araştırmaya başladı. İşte detayları...

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Sağlık Bakanlığı Kura Canlı İzle YouTube | 04 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı NİHAİ İSİM SONUÇ LİSTESİ! yhgm.saglik.gov.tr

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "8.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Gerçekleştirildi İŞKUR tarafından isimleri bildirilen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl (8.000 asıl) ve aynı sayıda yedek adayı belirleyen noter kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Kuralar, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il için ayrı bir oturumda çekildi.

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Sağlık Bakanlığı Kura Canlı İzle YouTube | 04 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı NİHAİ İSİM SONUÇ LİSTESİ! yhgm.saglik.gov.tr

Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kura, adayların izleyebilmeleri için Bakanlığımız Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı, video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

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Sağlık Bakanlığı Kura Canlı İzle YouTube | 04 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı NİHAİ İSİM SONUÇ LİSTESİ! yhgm.saglik.gov.tr

Kura sonuçları Bakanlığımız https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanmış olup, adaylar T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunu öğrenebilmektedir.

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Sağlık Bakanlığı Kura Canlı İzle YouTube | 04 Nisan İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı NİHAİ İSİM SONUÇ LİSTESİ! yhgm.saglik.gov.tr

Kurada yerleşenlerin atamasına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.