HaberlerGaleri4 memur maaşında fazla aylık ödeyecek! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…
4 memur maaşında fazla aylık ödeyecek! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük 49.748 TL, en yüksek ise 99.496 TL maaş ile personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar belli olurken başvuruda bulunacak adayların en düşük 70 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. İşte merak edilen ayrıntılar ve başvuru ekranı…