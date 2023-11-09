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Haberler Galeri 4 memur maaşında fazla aylık ödeyecek! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…

4 memur maaşında fazla aylık ödeyecek! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük 49.748 TL, en yüksek ise 99.496 TL maaş ile personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar belli olurken başvuruda bulunacak adayların en düşük 70 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. İşte merak edilen ayrıntılar ve başvuru ekranı…

Giriş Tarihi: 09.11.2023 10:58
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4 memur maaşında fazla aylık alacak! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı.

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4 memur maaşında fazla aylık alacak! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca Bakanlık kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en düşük 49.748 TL, en yüksek ise 99.496 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte başvuru ekranı ve şartlar….

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4 memur maaşında fazla aylık alacak! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başvuruları 4 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 19 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

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4 memur maaşında fazla aylık alacak! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…

Adaylar e- Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

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4 memur maaşında fazla aylık alacak! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) Fotoğraflı Özgeçmiş,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge (Mevcut olması durumunda),