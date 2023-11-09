4 memur maaşında fazla aylık ödeyecek! Bakanlık başvuru tarihi ve şartlarını şimdiden açıkladı! İşte detaylar…

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca Bakanlık kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en düşük 49.748 TL, en yüksek ise 99.496 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte başvuru ekranı ve şartlar….