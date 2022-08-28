Emeklinin kazancı artıyor! SGK bankalarla bir araya gelebilir! Kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Bankalar emekliler için adeta yarışa girdi. Emekli maaşını taşıma karşılığında bankalar tarafından verilen promosyon milyonlarca emekli tarafından da merak ediliyor. Bazı bankalar rakamı 10 bin TL'ye çıkarırken kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor. Taban promosyonun da 2023'ten önce güncellenebilir. SGK'nın bankalarla bir araya gelmesi bekleniyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka hangi imkanı sağlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları.

Takvim Giriş Tarihi: 28.08.2022 08:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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