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Haberler Galeri Emeklinin kazancı artıyor! SGK bankalarla bir araya gelebilir! Kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Emeklinin kazancı artıyor! SGK bankalarla bir araya gelebilir! Kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Bankalar emekliler için adeta yarışa girdi. Emekli maaşını taşıma karşılığında bankalar tarafından verilen promosyon milyonlarca emekli tarafından da merak ediliyor. Bazı bankalar rakamı 10 bin TL'ye çıkarırken kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor. Taban promosyonun da 2023'ten önce güncellenebilir. SGK'nın bankalarla bir araya gelmesi bekleniyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka hangi imkanı sağlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları.

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Giriş Tarihi: 28.08.2022 08:42
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Emeklinin kazancı artıyor! SGK bankalarla bir araya gelebilir! Kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Yaklaşık 14 milyon emekliye ek gelir yolunu açan banka promosyonunda yarış büyüyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da yarışa katılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin kazancı artıyor! SGK bankalarla bir araya gelebilir! Kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

ÖZELLER YARIŞ BAŞLATTI
Son dönemde özel bankalar promosyon tutarında hızlı bir artışa gitti. Promosyon ödemesi kampanyalarla 7 bin 500 liraya kadar çıktı. Hatta emekli yakınlarını da bankaya getirenler kazancını 10 bin liraya kadar yükseltti.

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Emeklinin kazancı artıyor! SGK bankalarla bir araya gelebilir! Kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Bu kampanyalar emeklileri heyecanlandırırken, gözler kamu bankalarına çevrildi. Emeklilere 750 liraya varan ödeme yapan kamu bankalarının da promosyonda artışa gitmesi beklentisi oluştu.

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Emeklinin kazancı artıyor! SGK bankalarla bir araya gelebilir! Kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

REKABET BÜYÜYECEK
Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı da kamu bankalarına promosyon miktarlarını artırması için çalışma yapılması talimatı verdi.

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Emeklinin kazancı artıyor! SGK bankalarla bir araya gelebilir! Kamu bankaları da promosyon tutarını arttırıyor | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Bu talimat üzerine çalışmalarını hızlandıran kamu bankaları, emeklilerin sayısı ve maaşına göre promosyon miktarlarını yeniden belirleyecek. Kamu bankalarının da rekabete girmesiyle promosyon yarışının hızlanması bekleniyor.