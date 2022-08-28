Akaryakıt indirimi son dakika: Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sektöre yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece benzinde 1 TL 04 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Peki, akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...