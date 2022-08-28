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Akaryakıt indirimi son dakika: Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...
Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında akaryakıt fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Benzin fiyatlarına pazartesiyi salıya bağlayan gece 1 lira civarında bir indirim gelmesi bekleniyor. Peki, akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...