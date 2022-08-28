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Haberler Galeri Akaryakıt indirimi son dakika: Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıt indirimi son dakika: Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında akaryakıt fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Benzin fiyatlarına pazartesiyi salıya bağlayan gece 1 lira civarında bir indirim gelmesi bekleniyor. Peki, akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 17:00
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Akaryakıt indirimi son dakika: Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sektöre yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece benzinde 1 TL 04 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Peki, akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt indirimi son dakika: Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

Sektöre yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece benzinde 1 TL 04 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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Akaryakıt indirimi son dakika: Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

YENİDEN 20 LİRAYA DÜŞECEK

Son olarak motorine art arda gelen 95 kuruş ve 87 kuruş zamla pompa fiyatları 27 TL civarını görmüştü. Gelen indirimle birlikte benzin grubu fiyatları yeniden 20 TL'ye inecek.

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Akaryakıt indirimi son dakika: Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

İŞTE İNDİRİMLİ AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 21,14 TL (30 Ağustos Salı gününden itibaren 20,10 TL'ye düşmesi bekleniyor)

Motorin: 26,91 TL

LPG:11,10 TL

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Akaryakıt indirimi son dakika: Akaryakıta indirim gelecek mi, var mı? 28 Ağustos benzin, mazot, motorin, LPG fiyatları...

ANKARA

Benzin: 21,25 TL (30 Ağustos Salı gününden itibaren 20,21 TL'ye düşmesi bekleniyor)

Motorin: 27,00 TL

LPG: 11,37 TL