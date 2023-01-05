Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor. Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.