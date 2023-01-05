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Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...
Doğal gaz desteği ücretsiz mi olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Karadeniz doğal gazının bir yıl boyunca belirli bir kısmının ücretsiz verilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Peki 2023 doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? Doğal gaz yardımı nasıl alınır?