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Haberler Galeri Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...

Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...

Doğal gaz desteği ücretsiz mi olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Karadeniz doğal gazının bir yıl boyunca belirli bir kısmının ücretsiz verilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Peki 2023 doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? Doğal gaz yardımı nasıl alınır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:33
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Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...

Karadeniz doğal gazının bir yıl boyunca belirli bir miktarının ücretsiz verilmesine dair çalışmalar başlatıldı. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyorlar. Arama motorlarında "Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki doğal gaz yardımı nasıl alınır? Doğal gaz desteği başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor. Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.

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Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...

Türkiye'nin kaderini değiştirecek, enerjide dışı bağımlılığının tamamen ortadan kalkması için önemli bir adım olan Karadeniz doğalgazı mart ayında yapılacak bir törenle devreye sokulacak. Karadeniz'den ilk kez sisteme doğalgaz verilecek. Bu gaz konutlarda kullanılacak.

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Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...

Karedeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak. 25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor.

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Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...

Uygulamanın yaklaşık bir yıl sürmesi üzerinde duruluyor. Bir yıl sonra ise normal fatura uygulamasına geçilecek.