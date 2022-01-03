Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek?

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? TÜİK tarafından Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine açıklandı. Buna göre, altı aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Böylelikle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı. Toplu sözleşme farkının da eklenmesiyle bu memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi...