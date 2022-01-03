03 Ocak 2022, Pazartesi
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek?
Yeni memur maaşları ne zaman yatacak 2022 Ocak ayı itibariyle memur maaşları zamlandı. Buna göre memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak. Şimdi ise gözler memur maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, zamlı memur maaşları ve enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi...
Giriş Tarihi: 03.01.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 15:24
- 1
- 23
- 2
- 23
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti
- 3
- 23
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti
- 4
- 23
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti
- 5
- 23
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti