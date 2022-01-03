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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek?

Yeni memur maaşları ne zaman yatacak 2022 Ocak ayı itibariyle memur maaşları zamlandı. Buna göre memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 27,9 zamlı alacak. Şimdi ise gözler memur maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, zamlı memur maaşları ve enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 15:24
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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek?

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? TÜİK tarafından Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine açıklandı. Buna göre, altı aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Böylelikle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı. Toplu sözleşme farkının da eklenmesiyle bu memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 Ocak zammına göre en düşük memur maaşı aile yardımı ödeneği hariç 5.519 TL'ye, aile yardımı dahil 6,220 TL'ye çıktı.

İşte mesleklere göre memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:

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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti

Memur aile yardımı.......Mevcut.......Yeni

.......408,67.......520,93

Çocuk (0-6 Yaş).......89,90.......114,60

Çocuk (0-6 yaş üstü).......44,95.......57,30

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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı memur maaşı ödeme tarihi netleşti

Memur/Taban maaş (net)

Mevcut: 4,330,42

Yeni: 5,519,98