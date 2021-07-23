Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 10 banka katılacak! Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank...
Pandemi döneminde milyonlarca vatandaşa derin nefes aldıracak adımlar atıldı. Nefes kredisi ile esnaf ve çalışan istihdam süreci desteklenmiş oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), virüsle mücadele kapsamında 7 milyar liralık 'Nefes Kredisi'ni devreye aldı. Faizi yıllık yüzde 17.5 olan krediden, 2 ayda 50 bin KOBİ faydalanacak. Ödemeler 2022'de başlayacak. 10 bankanın katılımıyla sağlanacak desteğin detayları merak ediliyor. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank kredi detayları...
Giriş Tarihi: 23.07.2021
19:38 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
19:38
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde... 10 banka katılacak. Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank ve İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 10 banka nefes kredisi fırsatını güncelledi. Pandemi döneminde alınan kararlar neticesinde esnaf ve çalışanın derin nefes alması sağlandı. Uygulamalardan bir tanesi de Nefes Kredisi oluyor. Nefes Kredisi'nin bu yılki başvuruları 1 Haziran'da başlamıştı. Başvurular 31 Temmuz'da bitiyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için son 8 gün. İşte, nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?
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ÖDEMELER 12 TAKSİTTE
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sunacak uygulamada, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. 18 ay vadeli işletme kredisinin faiz oranı da yıllık yüzde 17.5 olacak. Ödemeler ise 2022'de yapılmaya başlanacak.
'CİRO KAYBI' ŞARTI KALKTI
Kredi paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelerin artan finansman ihtiyacı karşılanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.
Paketin koşulları arasında yer alan 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşanması şartı, proje başlangıcından üç hafta sonra gelen yoğun talep üzerine kaldırıldı. Krediden bu yıl 50 bin işletmenin faydalanması bekleniyor.
ÜYELİK BELGESİ GEREKİYOR
Paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla TOBB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde hayata geçiriliyor. TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 365 oda ve borsaya kayıtlı, ciro kaybı yaşayan işletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik (faaliyet) belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.