Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 10 banka katılacak! Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank...

'CİRO KAYBI' ŞARTI KALKTI

Kredi paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelerin artan finansman ihtiyacı karşılanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.