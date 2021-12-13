Emeklinin gözü kulağı o haberde! 2022 maaşlarında seyyanen zam sürprizi! SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 talebi!

Milyonlarca emekli yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 yeni talep gündemde. 2022 yılında emekliler maaşlarına enflasyon hesabına göre zam alacak. Ancak emeklilerin talepleri seyyanen zam olurken, bir diğer talep taban aylıklarının asgari ücretle eşitlenmesi oldu. Taban aylıklara göre hesap yapıldığında, milyonlarca emeklinin maaşı enflasyon verilerine göre geride kalıyor. Asgari ücret zam görüşmeleri devam ederken emekliler de asgari ücret zammından faydalanmak istiyor. İşte, emeklilerin sunduğu talepler!