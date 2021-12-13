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Emeklinin gözü kulağı o haberde! 2022 maaşlarında seyyanen zam sürprizi! SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 talebi!

Milyonlarca emekli yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 yeni talep gündemde. 2022 yılında emekliler maaşlarına enflasyon hesabına göre zam alacak. Ancak emeklilerin talepleri seyyanen zam olurken, bir diğer talep taban aylıklarının asgari ücretle eşitlenmesi oldu. Taban aylıklara göre hesap yapıldığında, milyonlarca emeklinin maaşı enflasyon verilerine göre geride kalıyor. Asgari ücret zam görüşmeleri devam ederken emekliler de asgari ücret zammından faydalanmak istiyor. İşte, emeklilerin sunduğu talepler!

Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 13:55
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Emeklinin gözü kulağı o haberde! 2022 maaşlarında seyyanen zam sürprizi! SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 talebi!

Yeni yıl öncesi asgari ücret görüşmelerinden çıkacak karar beklenirken, emekliler de asgari ücret zammından faydalanmak istiyor. Aralık ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emeklilerin yeni yılda ne kadar zam alacağı belli olacak. Emekliler maaşlarının korunması için yeni talepler sunuyor. Bu taleplerden öne çıkanları seyyanen zam ile taban aylığında düzenleme oldu. Şu anda 2.825 TL olan asgari ücretin, emekli aylığında taban olarak belirlenmesi gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin gözü kulağı o haberde! 2022 maaşlarında seyyanen zam sürprizi! SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 talebi!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarının iyileştirmesine yönelik seyyanen zam talebini gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kapsamında, son günlerde birçok farklı meslek grubunda yapılan maaş iyileştirmelerinin, emeklilerin aylıklarında da yapılması gerektiği ifade edildi.

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Emeklinin gözü kulağı o haberde! 2022 maaşlarında seyyanen zam sürprizi! SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 talebi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşları için seyyanen iyileştirme yapılmasını beklediklerini ifade eden TÜED Genel Başkanı Ergün, emekli maaşlarında taban aylıklarının asgari ücret ile eşitlenmesi gerektiğini de gündeme getirmişti.

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Emeklinin gözü kulağı o haberde! 2022 maaşlarında seyyanen zam sürprizi! SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 talebi!

En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğine dikkat çeken Ergün, seyyanen zam çağrısında bulunarak emeklilerin durumunu bir kere daha gündeme taşıdı.

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Emeklinin gözü kulağı o haberde! 2022 maaşlarında seyyanen zam sürprizi! SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 talebi!

Yeni yıla az bir süre kala emekli aylıkları ile ilgili zam tartışmaları da gündeme gelmeye devam ediyor.