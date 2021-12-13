Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!

Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Maaşlara kur güncellemesi geliyor. Yapılan toplu sözleşme görüşmeleriyle memurların 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal hakları belirlenmişti. Memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı öngörülmüştü. Ancak artan kur fiyatları ve enflasyon oranı nedeniyle memurların maaşlarında yeni bir düzenleme gündemde. Yapılacak düzenlemeyle yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin maaşının değişmesi bekleniyor.