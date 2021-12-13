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Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!

Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Maaşlara kur güncellemesi geliyor. Yapılan toplu sözleşme görüşmeleriyle memurların 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal hakları belirlenmişti. Memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı öngörülmüştü. Ancak artan kur fiyatları ve enflasyon oranı nedeniyle memurların maaşlarında yeni bir düzenleme gündemde. Yapılacak düzenlemeyle yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin maaşının değişmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 16:43
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Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!

Maaşlara kur güncellemesi geliyor! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Milyonlarca memur yeni yılda maaşlarını enflasyon farkıyla birlikte zamlı alacak. Ancak, artan enflasyon verileri nedeniyle memurların yeni zam talepleri dillendirilmeye başlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye" gerek duyulmuştur denilmişti. Güncelleme yapılmamış halde ise, 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkıyla maaşlar yeniden hesaplanacak.

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Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını, Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını açıkladı.

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Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!

Bakanlık ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini belirtti.

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Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos'ta imzalanmıştı.

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Maaşlara kur güncellemesi! Memurlara refah artışıyla ek zam yolda! Yeni zam görüşmeleri için tarih verildi!

Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı.