Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı

ULAŞIMDA OTOBÜSTEN DAHA UCUZ

Ami hakkında bilgi veren Citroën Türkiye Ürün Müdürü Emre Başkır ise, "Ami, 3 saatte şarj oluyor. Aracımızın pillerinin tamamen dolabilmesi için gerekli olan elektrik maliyeti 6,18 TL. Ami'nin 100 kilometre maliyeti ise 8,25 TL. Benzinli bir aracın bunu hesaplarken ortalama 7 litre yaktığını hesap ettik ve 100 km'de 68,25 TL maliyet çıkıyor... Şuna dikkat çekmek istiyoruz benzinli bir aracın yol kat ederken Ami kadar ekonomik olabilmesi için 100 km de 0.8 lt'lik ortalama bir yakıt tüketimine sahip olması gerekiyor. Yani Ami gerçekten şehir içerisinde toplu taşımadan bile gerçekten daha ekonomik olan alternatif bir ulaşım aracı" açıklamasında bulundu.