13 Aralık 2021, Pazartesi
Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı
Citroen Ami Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Avrupa'da Mayıs ayından bu yana satışta olan Citroen Ami'nin Türkiye'de hangi tarihte satılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Türkiye'de pazara girmeye hazırlanan Citroen Ami ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:04
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