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Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı

Citroen Ami Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Avrupa'da Mayıs ayından bu yana satışta olan Citroen Ami'nin Türkiye'de hangi tarihte satılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalara başladı. Türkiye'de pazara girmeye hazırlanan Citroen Ami ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:04
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Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı

Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'de lansmanı yapılan Citroen Ami'nin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Avrupa'da B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabilen Citroen Ami için talepler arttı. Citroen Türkiye Genel Müdürü tarafından elektrikli mobilet için resmi açıklama geldi. Peki, Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı

CITROEN AMI TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Citroen Ami Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. Citroen Ami Avrupa'da 6.990 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Citroen'in Fransa resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre model model fiyatlar şu şekilde:

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Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı

Citroen Ami Ami: 6.990 euro

Citroen My Ami Oranga/Khaki, Grey, Blue: 7.390 euro

Citroen My Ami Pop: 7.890 euro

Citroen My Abi Vibe: 8.350 euro

Citroen My Ami Cargo: 7.390 euro

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Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı

CİTROEN AMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Citroen Ami ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000'e çıkartmamızı sağladı... Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak. Ami, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak"

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Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı

ULAŞIMDA OTOBÜSTEN DAHA UCUZ

Ami hakkında bilgi veren Citroën Türkiye Ürün Müdürü Emre Başkır ise, "Ami, 3 saatte şarj oluyor. Aracımızın pillerinin tamamen dolabilmesi için gerekli olan elektrik maliyeti 6,18 TL. Ami'nin 100 kilometre maliyeti ise 8,25 TL. Benzinli bir aracın bunu hesaplarken ortalama 7 litre yaktığını hesap ettik ve 100 km'de 68,25 TL maliyet çıkıyor... Şuna dikkat çekmek istiyoruz benzinli bir aracın yol kat ederken Ami kadar ekonomik olabilmesi için 100 km de 0.8 lt'lik ortalama bir yakıt tüketimine sahip olması gerekiyor. Yani Ami gerçekten şehir içerisinde toplu taşımadan bile gerçekten daha ekonomik olan alternatif bir ulaşım aracı" açıklamasında bulundu.