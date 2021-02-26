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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar da yasağa uydu! Artık o şart aranmayacak! Mayıs ayından itibaren... Bankalar da yasağa uydu! Artık o şart aranmayacak! Mayıs ayından itibaren...
Son dakika haberine göre, bankalar ile ilgili düzenlemede son aşamaya gelindi. Yapılan yeni düzenlemeye göre bankacılıkta ıslak imza dönemi rafa kaldırılarak, uzaktan müşteri olma dönemi başlayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) uzaktan müşteri edinimine ilişkin yürüttüğü düzenleme çalışmasının hayata geçmesiyle bankaların hem hizmet maliyeti düşecek hem de müşteri deneyimi zenginleşecek. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişme hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:23
Bankalar da yasağa uydu! Artık o şart aranmayacak! Mayıs ayından itibaren yeni düzenlemenin devreye alınması bekleniyor. Bankalarla ilgili BDDK'nın uzaktan müşteri edinimine ilişkin yürüttüğü düzenleme çalışmasında sona gelindi. Bankacılıkta ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan müşteri olma dönemi başlayacak. Yapılan düzenleme sonrasında bankaların maliyetleri düşecek ve müşterilen deneyimi zenginleşmiş olacak. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR UZAKTAN MÜŞTERİ OLMA DÖNEMİ MAYIS AYINDA BAŞLAYACAK
Bankacılık kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre uzaktan müşteri olma dönemi mayıs ayında başlayacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturulabilecek.
COVİD-19 SALGINI BANKALARIN HİZMET SUNMA ŞEKLİNE YENİ BOYUT KAZANDIRDI
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bankaların müşteri kazanma ve hizmet sunma şeklini de etkiledi. Pek çok ülkede uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile dijital müşteri kazanımı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle uygulanan sosyal mesafe ve dışarı çıkma kısıtlaması şartlarında daha da önem kazandı.
BDDK İHTİYAÇLARI DEĞERLENDİREREK BANKACILIK ALANINDA DÜZENLEME YAPTI
BDDK, söz konusu ihtiyaçları değerlendirerek hazırladığı bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin düzenleme taslağına nihai halini verdi.
ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİM İLE BANKACILIK HİZMETLERİNE DAHA HIZLI VE RAHAT ERİŞİM SAĞLANACAK
Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak.