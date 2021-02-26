Bankalar da yasağa uydu! Artık o şart aranmayacak! Mayıs ayından itibaren...

Son dakika haberine göre, bankalar ile ilgili düzenlemede son aşamaya gelindi. Yapılan yeni düzenlemeye göre bankacılıkta ıslak imza dönemi rafa kaldırılarak, uzaktan müşteri olma dönemi başlayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) uzaktan müşteri edinimine ilişkin yürüttüğü düzenleme çalışmasının hayata geçmesiyle bankaların hem hizmet maliyeti düşecek hem de müşteri deneyimi zenginleşecek. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişme hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...