Emeklinin cebi rahatlatacak ödeme! Emekliye 1.600 TL promosyon! Bankalar ardı ardına açıkladı...

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.



ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.



İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.



QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.