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Haberler Galeri Emeklinin cebi rahatlatacak ödeme! Emekliye 1.600 TL promosyon! Bankalar ardı ardına açıkladı...

Emeklinin cebi rahatlatacak ödeme! Emekliye 1.600 TL promosyon! Bankalar ardı ardına açıkladı...

Milyonlarca emekli, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. Bankalar her yıl emeklilere yönelik promosyon ödemeleri hakkında güncel listelerini açıklıyor. Emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken, 2021 yılında yüksek ödeme vaad eden kampanyalar da açıklamalar arasında yer alıyor. ahaber.com.tr olarak tüm promosyon detaylarını haberimizde derledik. İşte, emekli promosyon kampanyaları...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 19:21 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 19:21
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Emeklinin cebi rahatlatacak ödeme! Emekliye 1.600 TL promosyon! Bankalar ardı ardına açıkladı...

Emekli, dul ve yetimlere yönelik ödenen promosyon ödemeleri için bankalar harekete geçti. Bankaların yeni yılda vatandaşlara ödeyeceği promosyon ödemeleri için yarış kızıştı. 3 yıl süreyle emekli maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlara promosyon ödemesi yapılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken, diğer bankaların promosyon ücretleri ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankaların promosyon fırsatları sürerken, detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, bankaların emekli promosyon fırsatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin cebi rahatlatacak ödeme! Emekliye 1.600 TL promosyon! Bankalar ardı ardına açıkladı...

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

FİBABANK: 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

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Emeklinin cebi rahatlatacak ödeme! Emekliye 1.600 TL promosyon! Bankalar ardı ardına açıkladı...

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.

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Emeklinin cebi rahatlatacak ödeme! Emekliye 1.600 TL promosyon! Bankalar ardı ardına açıkladı...

ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. 1.500 TL'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.

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Emeklinin cebi rahatlatacak ödeme! Emekliye 1.600 TL promosyon! Bankalar ardı ardına açıkladı...

YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonu uygulaması ilk kez 2017'de hayata geçmişti. 3 yıl aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.