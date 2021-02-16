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Emeklinin cebi rahatlatacak ödeme! Emekliye 1.600 TL promosyon! Bankalar ardı ardına açıkladı...
Milyonlarca emekli, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. Bankalar her yıl emeklilere yönelik promosyon ödemeleri hakkında güncel listelerini açıklıyor. Emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken, 2021 yılında yüksek ödeme vaad eden kampanyalar da açıklamalar arasında yer alıyor. ahaber.com.tr olarak tüm promosyon detaylarını haberimizde derledik. İşte, emekli promosyon kampanyaları...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 19:21 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 19:21
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