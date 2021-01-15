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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Öyle bir şeyin reçelini yaptı ki hayatı değişti! Şimdi paraya para demiyor! Yurt dışında gördü... Öyle bir şeyin reçelini yaptı ki hayatı değişti! Şimdi paraya para demiyor! Yurt dışında gördü...
Mersin'de gemide çalışan 57 yaşındaki Hidayet Kaçan, 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı papaya meyvesinin üretimine başladı. Bahçede kurduğu serada 100 ağacı bulunan Coşkun, sezonda ortalama 45 bin TL gelir elde ediyor. Meyve ayrıca yüksek miktarda C vitamini içerdiği için Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde talep görüyor.
Kaynak Yeniçağ: Öyle bir şeyin reçelini yaptı ki paraya para demiyor. Yurt dışında gördü, hayatı değişti Giriş Tarihi: 15.01.2021 23:33
Öyle bir şeyin reçelini yaptı ki hayatı değişti! Şimdi paraya para demiyor! Mersin'de gemide çalışan 57 yaşındaki Hidayet Coşkun 15 yıl önce İspanya'nın Endülüs bölgesine gitti. Yaptığı ziyarette papaya meyvesinin tadına bakan Coşkun, meyveyi çok beğendi. Papayaya, Avustralya'da "papaw" ya da "pawpaw", Brezilya'da "mamao" adları verilmektedir. Çalı ya da ağaç görünümündeki papaya, güneş ve suyu sevmesi yönüyle Kamkat ve Durian gibi Tropikal iklimin ağacıdır.
GALERİ DEVAM EDİYOR TOHUMU ALIP TÜRKİYE'YE GETİRDİ
Gemide çalışan Hidayet Coşkun, 15 yıl önce İspanya'nın Endülüs bölgesinde papaya meyvesi ile tanıştı. Meyvenin tadına bakan Coşkun, beğenince tohumunu alıp Türkiye'ye getirerek evinin bahçesine dikti ve amatör olarak yetiştirmeyi denedi.
45 BİN LİRA GELİRİ VAR
Verim almaya başlayan Coşkun, emekli olduktan sonra üretimini geliştirerek ağaç sayısını 100'e çıkarttı. 100 ağaçtan ortalama 10 bin meyve alan Coşkun, sezonda 45 bin TL'ye yakın gelir elde ediyor. Talepten memnun olan Coşkun, meyvenin aynı zamanda reçelini ve yemeğini de yapıp tüketiyor.
"TANESİNİ 7-8 TL'DEN VERİYORUM"
Gemicilik yaptığım zamanlar yurt dışında bu meyveyi gördüğünü ifade eden Coşkun, "Papaya üretimini geliştirerek üretimini artırmayı hedefliyorum. Tadını beğendim, köyüme katkı olsun diye tohumunu getirerek bahçemde deneme amaçlı ektim.
Diktiğim ağaçtan güzel bir randıman alınca ağaç sayısını çoğalttım. Şu an 100 ağacım var ama bunu 5 bin fideye kadar çıkartıp yaymayı düşünüyorum. Bir ağaçtan ilk sezon 50 meyve alıyorum, yılda toplam 100- 120 meyve veriyor. Papayayı hem meyve olarak hem de sebze olarak kullanıyoruz. İlk başlarda 1- 2 kilo ağırlığında meyve üretiyordum şu an 700- 800 gram ağırlığında meyve üretiyorum. Piyasa için ideal ağırlık. Tanesini 7- 8 TL'den veriyorum" diye konuştu.