1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:



"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu.