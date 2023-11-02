02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

1.20 düşük faizli konut kredisi şartları merak konusu oluyor. Yeni düzenlemelerle ilgili olarak, ilk evini almak isteyen vatandaşlar için sunulan düşük faizli konut kredisi konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Bu sebeple birçok kişi, "İlk Evim konut kredisi ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, 1.20 faizli konut kedisi son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 02.11.2023 12:56
  • 1
  • 13
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

"1.20 faizli konut kredisi şartları neler 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara müjde son dakika verildi! Orta Vadeli Programı çerçevesinde, ilk kez ev almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. İşte İlk Evim kampanyası başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

  • 3
  • 13
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.

  • 4
  • 13
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu.

  • 5
  • 13
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...

Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"