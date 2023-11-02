HaberlerGaleri1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLANDI! İlk kez ev alacaklara fırsat! OVP ile İlk Evim 1.20 düşük faizli konut kredisi şartları, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
1.20 düşük faizli konut kredisi şartları merak konusu oluyor. Yeni düzenlemelerle ilgili olarak, ilk evini almak isteyen vatandaşlar için sunulan düşük faizli konut kredisi konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Bu sebeple birçok kişi, "İlk Evim konut kredisi ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, 1.20 faizli konut kedisi son dakika gelişmeleri!