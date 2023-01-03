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Haberler Galeri 3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

Emekli ve memur maaş zammı için rakamlar netleşiyor. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri ile emekli ve memur maaş zammı belli olacak. Temmuz ayında emeklilere yüzde 42,35'lik zam artışı yapılmıştı. 3 Ocak'ta açıklanacak. Yaklaşık 14 milyon emeklinin maaşları gün yüzüne çıkmış olacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 08:28
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3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

SON DAKİKA! Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı için kritik gün geldi. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar ile maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Diğer yandan maaşlara yapılacak ek iyileştirmeler için detaylarında netleşmesi bekleniyor. Böylelikle en düşük emekli maaş zammı da duyurulmuş olacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı maaş hesaplaması!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

5 AYDA NE ÇIKTI?

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.

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3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA

İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.

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3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

TÜFE YÜZDE 66.80 ÇIKARSA

2022 yılı enflasyonunun yüzde 66.80 çıkması halinde de zam oranını belirleyecek 6 aylık TÜFE yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 18.27 olarak gerçekleşecek.

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3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

REFAH PAYI NE GETİRECEK?

Eğer refah payı 10 puan olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.91-27.17, 15 puan uygulanırsa yüzde 30.91-32.17, 20 puan çıkarsa 35.91-37.17 olacak.