3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...

Emekli ve memur maaş zammı için rakamlar netleşiyor. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri ile emekli ve memur maaş zammı belli olacak. Temmuz ayında emeklilere yüzde 42,35'lik zam artışı yapılmıştı. 3 Ocak'ta açıklanacak. Yaklaşık 14 milyon emeklinin maaşları gün yüzüne çıkmış olacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?