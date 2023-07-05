Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

"7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Açıklanan rakamlar sonrasında emekli ve memurlar maaşlarına ne kadar zam uygulandığı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Hal böyle olunca,"Emekli maaşım ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?