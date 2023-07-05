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Haberler Galeri Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

"7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Açıklanan rakamlar sonrasında emekli ve memurlar maaşlarına ne kadar zam uygulandığı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Hal böyle olunca,"Emekli maaşım ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2023 08:00
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Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

"7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memurların ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli olacak. Peki, 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.

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Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Bugün açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte memurların ve emeklilerin zam oranları belli olacak.

Yeni torba yasa teklifi ile de taban maaş ve refah payı düzenlemeleri hayata geçirilecek.

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Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Hemen ardından Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı yasalaşarak uygulamaya başlayacak.

Temmuz'da ödenecek maaşlar zamlı olarak yatırılacak.

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Emeklinin 2023 kazanç tablosu çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.500, 10.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? SSK ve Bağkur Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken; doktor, polis, öğretmen, mühendis aylıklarına göreve göre kademeli artış yapılacak.