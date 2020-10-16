Bu iş için mesleğini bıraktı! O ürünü satarak paraya para demiyor!

Antalya'da asıl mesleği bilgisayar mühendisliği olan Abdurrahman Kuyucu, hayatının kararını vererek mesleğini bıraktı. Ailece ürettikleri pikan cinsi ceviz ile kısa sürede kendisine pazar alanı açan Kuyucu, artık yurt dışından aldığı siparişlere yetişemiyor. Türkiye'de taleplere yetişemeyen Kuyucu, ayrıca 2006 yılında internet sitesi kurdu.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 23:13 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 23:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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