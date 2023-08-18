Emeklilikte yeni çember açıldı! 3600 prim günü + 51 - 52 - 53 - 54 yaşında emeklik hakkı! Bağkur affı, staj ve çıraklık sigortası...

Uzun yıllar boyunca prim ödemesine rağmen emekli olamayan milyonlarca vatandaş için beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonunda hayata geçti. Bu düzenleme, emeklilik hakkını elde edenlerin yanı sıra kısmi emeklilik seçeneğiyle de dikkatleri çekiyor. Gelecekteki emeklilik reformlarında prim ödeme kolaylıkları ve yaş destekleri gibi önemli konular da gündemde yer alıyor. İşte erken emeklikik için son gelişmeler!