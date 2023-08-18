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Haberler Galeri Emeklilikte yeni çember açıldı! 3600 prim günü + 51 - 52 - 53 - 54 yaşında emeklik hakkı! Bağkur affı, staj ve çıraklık sigortası...

Emeklilikte yeni çember açıldı! 3600 prim günü + 51 - 52 - 53 - 54 yaşında emeklik hakkı! Bağkur affı, staj ve çıraklık sigortası...

Uzun yıllar boyunca prim ödemesine rağmen emekli olamayan milyonlarca vatandaş için beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonunda hayata geçti. Bu düzenleme, emeklilik hakkını elde edenlerin yanı sıra kısmi emeklilik seçeneğiyle de dikkatleri çekiyor. Gelecekteki emeklilik reformlarında prim ödeme kolaylıkları ve yaş destekleri gibi önemli konular da gündemde yer alıyor. İşte erken emeklikik için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 17:10
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Emeklilikte yeni çember açıldı! 3600 prim günü + 51 - 52 - 53 - 54 yaşında emeklik hakkı! Bağkur affı, staj ve çıraklık sigortası...

Uzun süredir emeklilik hakkını elde edemeyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için beklenen düzenleme sonunda hayata geçti. Prim ödemesine rağmen emekli olamayan milyonlarca vatandaşın yanı sıra kısmi emeklilik seçeneği de dikkat çekiyor. Gelecekteki emeklilik reformları ise prim ödeme kolaylıkları ve yaş desteklerini içermesi bekleniyor. İşte, erken emeklilik için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte yeni çember açıldı! 3600 prim günü + 51 - 52 - 53 - 54 yaşında emeklik hakkı! Bağkur affı, staj ve çıraklık sigortası...

Türkiye'nin uzun süredir gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasal düzenlemeler nihayet tamamlandı. Milyonlarca kişi bu sayede emeklilik hakkı elde edebildi. Mart ayında başlayan EYT başvuruları sonrasında Nisan ayı itibariyle EYT'lilere ilk maaşları da ödendi.

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Emeklilikte yeni çember açıldı! 3600 prim günü + 51 - 52 - 53 - 54 yaşında emeklik hakkı! Bağkur affı, staj ve çıraklık sigortası...

EYT yasası kapsamı dışında kalan bir düzenleme ise yakından takip ediliyor.

Kısmi emeklilikle ilgili detaylar ortaya çıktı. EYT'yi kaçıranlar için kısmi emeklilik avantajlı sayesinde pek çok kişinin de emekli olma hakkı elde etmeleri sağlanacak.

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Emeklilikte yeni çember açıldı! 3600 prim günü + 51 - 52 - 53 - 54 yaşında emeklik hakkı! Bağkur affı, staj ve çıraklık sigortası...

KISMI EMEKLİLİKTE YENİ FORMÜLLER!

EYT yasasından yararlanamayanlar için yeni düzenlemeler ve formüller seçim öncesinde yeniden masaya yatırıldı. EYT'yi kaçıranlar için özellikle seçimden sonra yeni bir düzenleme gelmesi bekleniyor. Kadınlar için çocuk sayısına kadar prim günü indirimi masaya yatırılan konular arasında yer alıyor.

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Emeklilikte yeni çember açıldı! 3600 prim günü + 51 - 52 - 53 - 54 yaşında emeklik hakkı! Bağkur affı, staj ve çıraklık sigortası...

Dikkat çeken düzenlemeler arasında ayrıca Bağ Kur'lu esnafların prim gün sayısının da 9 binden 7.200 güne indirilmesi ve SSK ile primlerin eşitlenmesine dair çalışmalar da gündeme geldi.