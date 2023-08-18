Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

"Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergisiz cep telefonu satışı ile ilgili tüm gelişmeler binlerce genç tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı, 14 ve 28 Mayıs seçimleri döneminde AK Parti seçim beyannamesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...