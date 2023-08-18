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Haberler Galeri Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

"Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergisiz cep telefonu satışı ile ilgili tüm gelişmeler binlerce genç tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı, 14 ve 28 Mayıs seçimleri döneminde AK Parti seçim beyannamesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 17:42
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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

"Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılacak düzenlemeyle bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin alacağı cep telefonunda Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti ÖTV ve KDV alınmayacak. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı.

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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" ifadelerini kullandı.

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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Öğrencilere telefon indirimi başladı mı? Iphone, Samsung...

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iPhone 14 128 GB: 48.304 TL

iPhone 14 256 GB: 52.372 TL

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