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Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekli yıl içerisinde toplamda iki kez alacağı ikramiye ile rahat bir nefes alacak. Emeklilere 2000 TL ikramiye verilecek. Emekliye ikramiye için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusuna yanıt aranıyor. Böylelikle emekliler bu yıl hem banka promosyonu hem de 2 kez bayram ikramiyesi kazanmış olacak. Emekli bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı merak edilirken tarihler de netleşti. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, 2000 TL emeklilere ikramiye müjdesi için beklenen o tarih…

Giriş Tarihi: 17.02.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 11:20
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Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekliye 2000 TL ikramiye müjdesi! Emekli vatandaşlar bu yıl hem banka promosyonu hem bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak. Böylelikle emekliler yılda toplamda 3 kez ek ödeme almış olacak. Peki, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliler geçen yıl hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı öncesi ikramiye almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da emekli bayram ikramiyesi verilmeye devam edecek. Tutarın değişip değişmeyeceği henüz bilinmiyor. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte yanıtı!

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Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Emekliler bir yandan ikinci kez promosyon alacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Bu yıl da emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek.

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Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Tutarda değişiklik olmazsa emeklilerin hesabına biner lira yatırılacak. Artış olup olmayacağı merak edilirken, ikramiyenin verileceği tarihler de büyük ölçüde belli.

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Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor.

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Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü.