Emeklilere 2000 TL ikramiye müjdesi… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekli yıl içerisinde toplamda iki kez alacağı ikramiye ile rahat bir nefes alacak. Emeklilere 2000 TL ikramiye verilecek. Emekliye ikramiye için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. SSK, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusuna yanıt aranıyor. Böylelikle emekliler bu yıl hem banka promosyonu hem de 2 kez bayram ikramiyesi kazanmış olacak. Emekli bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı merak edilirken tarihler de netleşti. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, 2000 TL emeklilere ikramiye müjdesi için beklenen o tarih…