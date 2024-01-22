22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2024'te emekli olan da refah payı alacak! Ek zam Cuma'ya kadar hesaplara yatıyor | Temmuz ayında emeklilerin aylığı eşitlenecek

2024'te emekli olan da refah payı alacak! Ek zam Cuma'ya kadar hesaplara yatıyor | Temmuz ayında emeklilerin aylığı eşitlenecek

Emeklilere ek zam Genel Kurul'a gelecek ve yasa çıkar çıkmaz bu hafta SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı ile taban aylık farkları yatırılacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dâhil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak

Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:31
  • 1
  • 20
2024’te emekli olan da refah payı alacak! Ek zam hesaplara yatıyor | Temmuz ayında emeklilerin aylığı eşitlenecek

Emeklilere ek zam Genel Kurul'a geliyor ve yasa çıkar çıkmaz bu hafta SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı ile taban aylık farkları yatırılacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dahil 2024 yılında emeklilik başvurusu yapacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
2024’te emekli olan da refah payı alacak! Ek zam hesaplara yatıyor | Temmuz ayında emeklilerin aylığı eşitlenecek

Ek zam SSK, Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylığı alan bütün vatandaşlara yatacak. Aylıklarını zam yansıtılmadan 1 ile 5 Ocak tarihlerinde alan memur emeklileri de enflasyon farkı alacak. Emekli aylığını aylık alan 1 aylık fark yatacak.

  • 3
  • 20
2024’te emekli olan da refah payı alacak! Ek zam hesaplara yatıyor | Temmuz ayında emeklilerin aylığı eşitlenecek

Aylığını üçer aylık halinde Ocak, Şubat, Mart döneminde alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı yatırılacak. Emeklilerin kök aylıkları yüzde 42.6 zam oranına göre yeniden hesaplanacak, 10 bin liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak.

  • 4
  • 20
2024’te emekli olan da refah payı alacak! Ek zam hesaplara yatıyor | Temmuz ayında emeklilerin aylığı eşitlenecek

Yasal düzenleme öncesi 7 bin 500 lira aylık alanlara 2 bin 500 lira ek zam yatacak. İşçi, esnaf, çiftçilerin Aralık ayı kök aylığına yüzde 42.6'lık zam yansıtılacak buna yüzde 4'lük ek ödeme eklenecek.

  • 5
  • 20
2024’te emekli olan da refah payı alacak! Ek zam hesaplara yatıyor | Temmuz ayında emeklilerin aylığı eşitlenecek

Emeklilere aylık oranına göre 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme aylık miktarına göre yüzde 4 civarında ek ödeme yapılıyor.

İşçi, esnaf, çiftçiye refah payı, kök aylık, taban aylık hesabında merak edilen soruların yanıtları şöyle: