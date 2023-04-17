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Haberler Galeri Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT'yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...

Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT'yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...

Emeklilik için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT fırsatını az farkla kaçıranlar kısmi emeklilik formüllerini yakından araştırıyor. Kısmi emeklilik fırsatından yararlananlar 7.500 TL maaş alabilecek. Ayrıca primi yetmeyene 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Yeni emeklilik sistemi ile kadınların ve esnafların gerekli prim gün sayısında esneklik gibi adımların atılması bekleniyor. İşte, kısmi emeklilik için şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 18:02
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Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT’yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...

EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için başka seçeneklerde bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için önemli açıklamalarda bulundu. Kadınlara yeni sistemde bir çok avantaj sağlanacak. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak. İşte, EYT'yi ıskalayana emeklilik fırsatı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT’yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...

EYT' yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak.

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Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT’yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek.

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Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT’yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...

KÖK MAAŞLAR DA ARTACAK

Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.

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Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT’yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...

Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7500 lira olacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.