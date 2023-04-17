Emeklilikte kadın - erkek yaş tablosu netleşti! Detaylar belli oldu, EYT'yi ıskalayana 51, 52, 53, 54 yaşında kısmi emeklilik! 3600 gün formülü...

Emeklilik için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT fırsatını az farkla kaçıranlar kısmi emeklilik formüllerini yakından araştırıyor. Kısmi emeklilik fırsatından yararlananlar 7.500 TL maaş alabilecek. Ayrıca primi yetmeyene 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Yeni emeklilik sistemi ile kadınların ve esnafların gerekli prim gün sayısında esneklik gibi adımların atılması bekleniyor. İşte, kısmi emeklilik için şartları!