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KPSS'siz 3000 TL maaşla 546 belediye işçisi alınacak! İşte personel alımı yapacak belediyelerin listesi...
2020 yılının ilk günlerinde yeni bir iş arayanlar personel alım ilanlarını yakından inceliyor. Personel alım ilanlarında belediyelerin işçi alımları büyük ilgi görüyor. Maaş ve KPSS şartına bakan binlerce kişi belediyelere başvuru yapıyor. 2020 yılının ikinci haftasında da belediyelerin personel alımı sürüyor. 546 belediye işçisi 2600 ile 3000 TL arası maaşla KPSS'siz olarak işe alınacak. Başvurular İŞKUR'un resmi sayfasından yayına verildi. Biz de ahaber.com.tr olarak personel alımlarını derledik. İşte 546 belediye işçisi alımı...
Giriş Tarihi: 06.01.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 14:44
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