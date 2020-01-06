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KPSS'siz 3000 TL maaşla 546 belediye işçisi alınacak! İşte personel alımı yapacak belediyelerin listesi...

2020 yılının ilk günlerinde yeni bir iş arayanlar personel alım ilanlarını yakından inceliyor. Personel alım ilanlarında belediyelerin işçi alımları büyük ilgi görüyor. Maaş ve KPSS şartına bakan binlerce kişi belediyelere başvuru yapıyor. 2020 yılının ikinci haftasında da belediyelerin personel alımı sürüyor. 546 belediye işçisi 2600 ile 3000 TL arası maaşla KPSS'siz olarak işe alınacak. Başvurular İŞKUR'un resmi sayfasından yayına verildi. Biz de ahaber.com.tr olarak personel alımlarını derledik. İşte 546 belediye işçisi alımı...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 14:44
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KPSS'siz 3000 TL maaşla 546 belediye işçisi alınacak! İşte personel alımı yapacak belediyelerin listesi...

İŞKUR yeni iş ilanlarını yayımlamayı sürdürüyor. İŞKUR iş ilanları içinde belediye işçisi alımı dikkat çekiyor. KPSS şartı aranmadan yapılacak olan belediye işçisi alımlarına büyük ilgi var. 546 belediye işçisi farklı pozisyonlar için KPSS'siz olarak alınacak. Personellere 2600 TL ile 3000 TL arası maaş verilecek. Sizler için o ilanları derledik. İşte 546 belediye işçisi alımı ile ilgili bilgiler...

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KPSS'siz 3000 TL maaşla 546 belediye işçisi alınacak! İşte personel alımı yapacak belediyelerin listesi...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan belediye personeli alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartları taşıması , bu şartları sağlanması gerekmektedir.

T.C. vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

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KPSS'siz 3000 TL maaşla 546 belediye işçisi alınacak! İşte personel alımı yapacak belediyelerin listesi...

TCK 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

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KPSS'siz 3000 TL maaşla 546 belediye işçisi alınacak! İşte personel alımı yapacak belediyelerin listesi...

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,

Alınacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

İlanlarda alınacak adayların büro personeli, büro işçisi, şoför, temizlik görevlisi, muhasebeci, güvenlik görevlisi, vasıflı-vasıfsız işçi, sağlık personeli, öğretmen gibi kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi.

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KPSS'siz 3000 TL maaşla 546 belediye işçisi alınacak! İşte personel alımı yapacak belediyelerin listesi...

ALIM YAPAN BELEDİYELER

İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı kısmından yayımlanan duyurularda , alım yapan belediyeler ve başvuru son günleri şu şekilde;

Muğla MUTTAŞ Muğla Kent Hiz. Tur. Taş. Tic. A.Ş. 30.12.2019

İstanbul MATEĞ Maltepe Eğt. Danış. Hizm. A.Ş. 29.01.2020

Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. 31.12.2019

Ankara Tübitak Sage Pers. Alımı 26.12.2019

Ankara TÜBİTAK SAGE 06.01.2020

Ankara TÜBİTAK SAGE 30.12.2019