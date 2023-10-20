20 Ekim 2023, Cuma
İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL'nin üstünde ataklar göreceğiz!
Altın fiyatları, Orta Doğu'da İsrail-Filistin çatışmasının başlamasıyla son dönemin en düşük seviyelerinden yükselişe geçti. Altın, tarihsel olarak kriz dönemlerinde güvenli bir liman olarak tercih edilir, bu nedenle böylesi siyasi gelişmeler altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de yaptığı değerlendirmede, gram altının fiyatı hakkında önemli bilgiler verdi. Peki altın artacak mı? Gram altın kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 07:25
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