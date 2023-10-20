İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL’nin üstünde ataklar göreceğiz!

"KISMİ BİR YÜKSELİŞ GÖRÜLÜR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili "Hafta sonu başlayan İsrail - Filistin savaşı ile birlikte altın fiyatlarında tekrar bir yükseliş görülür ama kısmi bir yükseliş görülür. Tam jeopolitik riskleri fiyatlamayan bir altın fiyatı var karşımızda." dedi.

Peki, savaşlar neden altın fiyatlarını etkiliyor? Uzmanlara göre bunun başlıca sebebi altının güvenli liman olarak görülmesi.