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İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL'nin üstünde ataklar göreceğiz!

Altın fiyatları, Orta Doğu'da İsrail-Filistin çatışmasının başlamasıyla son dönemin en düşük seviyelerinden yükselişe geçti. Altın, tarihsel olarak kriz dönemlerinde güvenli bir liman olarak tercih edilir, bu nedenle böylesi siyasi gelişmeler altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de yaptığı değerlendirmede, gram altının fiyatı hakkında önemli bilgiler verdi. Peki altın artacak mı? Gram altın kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2023 07:25
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İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL’nin üstünde ataklar göreceğiz!

Altın fiyatlarına ilişkin son detaylar arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Altının son dönemdeki artışı sebebiyle ivmenin nereye kadar yükseleceği yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altında yeni ataklar beklenirken altın borcu olanlar, evlenecekler ve yatırımcı hangi yolu izlemesi gerektiğini araştırıyor. Peki altın ne kadar artacak? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL’nin üstünde ataklar göreceğiz!

Altında yaşanan düşüş yerini yükselişe bıraktı bu yükselişin aslında sebeplerinden biri de Orta Doğu'daki savaş maalesef. Altındaki düşüş İsrail - Filistin savaşıyla tekrar yükselişe geçti.

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İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL’nin üstünde ataklar göreceğiz!

"KISMİ BİR YÜKSELİŞ GÖRÜLÜR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili "Hafta sonu başlayan İsrail - Filistin savaşı ile birlikte altın fiyatlarında tekrar bir yükseliş görülür ama kısmi bir yükseliş görülür. Tam jeopolitik riskleri fiyatlamayan bir altın fiyatı var karşımızda." dedi.

Peki, savaşlar neden altın fiyatlarını etkiliyor? Uzmanlara göre bunun başlıca sebebi altının güvenli liman olarak görülmesi.

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İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL’nin üstünde ataklar göreceğiz!

"ALTIN PUSLU HAVAYI SEVER"

Memiş, "Altın jeopolitik ortamlarda en güvenli limandır. Altın puslu havayı sever. Jeopolitik savaş risklerinde, ekonomik krizlerde en güvenli liman olarak görülür." ifadelerini kullandı.

Savaş, ekonomik belirsizlik ve istikrarsızlık sebebiyle yatırımcılar varlıklarını koruma amacıyla en güvenilir değer olarak altını görüyor. Bu talep artışı da altının değerini yükseltiyor.

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İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL’nin üstünde ataklar göreceğiz!

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Şimdi altın fiyatlarını etkileyen faktörler jeopolitik riskler olduğu için gözümüz Orta Doğu'da ve oradan gelecek haber akışlarında. Bu süreç ne kadar devam edecek farklı ülkeler bu sürece dahil olacak mı? Yatırımcılar da ona göre pozisyon alacak." şeklinde konuştu.

Memiş yatırımcıların bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Jeopolitik risklerin devam etmesi özellikle Orta Doğu'daki savaşın başlangıcı uzmanların aynı zamanda uyarısıyla devam ediyor. Altında yükseliş bekleniyor.