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Haberler Galeri Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!

Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!

Yıllar boyunca çalıştıktan sonra emekli olup hayatın tadını çıkarmak birçok çalışanın hayali oluyor. Çalışanların emekli olabilmesi için prim, gün ve yaş şartı bulunuyor. Ancak gerekli yaş şartını ek haklar sayesinde öne çekmek mümkün olabiliyor. Böylelikle sadece aylar değil yıllar öncesinden emekli olabiliyorsunuz. 2.160 gün erken emeklilik formülüyle 48 yaşında bile emekli olmak mümkün. Eğer bu şartları taşıyorsanız 6 yıl erken emekli olabilir ve çalışma hayatından ayrılabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 14:12
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Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!

Emekli olmak isteyen vatandaşlar için birçok fırsat bulunuyor. Yıllar boyunca çalışanlarını aklını kurcalayan tek soru emeklilik oluyor. Emeklilik maaşını alarak dinlenmek isteyen vatandaşlar için daha erken emeklilik yolları da bulunuyor. 48, 49 ve 50 yaşında emekli olmanın bazı şartları bulunuyor. Bu şartları taşıyan kişiler tam 6 yıl erken emekli olabiliyor. 6 yıl ise 2.160 güne tekabül ediyor. İşte, erken emekli olmak isteyenler için uygulanması gereken yollar!

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Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!

Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş 3 çocuğu olan bir annenin 6 yıl erken emekli olabilme hakkı var.

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Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!

EN AZ 2, EN AZ 6 YIL

Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar.

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Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!

Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor.

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Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!

Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması.