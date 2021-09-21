HaberlerGaleriEmeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!
Emeklilikte 48-49-50 yaş barajı! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 2.160 gün kazanmak için bunları yapın!
Yıllar boyunca çalıştıktan sonra emekli olup hayatın tadını çıkarmak birçok çalışanın hayali oluyor. Çalışanların emekli olabilmesi için prim, gün ve yaş şartı bulunuyor. Ancak gerekli yaş şartını ek haklar sayesinde öne çekmek mümkün olabiliyor. Böylelikle sadece aylar değil yıllar öncesinden emekli olabiliyorsunuz. 2.160 gün erken emeklilik formülüyle 48 yaşında bile emekli olmak mümkün. Eğer bu şartları taşıyorsanız 6 yıl erken emekli olabilir ve çalışma hayatından ayrılabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 21.09.2021 13:29Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 14:12