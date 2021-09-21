3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan vatandaşlar emekli olmak için büyük bir özveri ve sabır gösteriyor. Bu vatandaşların emekliliği için de çeşitli statüler bulunuyor. Ancak bu statüde, son 3.5 yıllık çalışmayla emeklilik statünüzü değiştirebilir; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan birisini tercih edebilirsiniz. Bu formülden faydalanmak için 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik oluyor.