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Haberler Galeri 3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…

3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…

1 Ekim 2008'den önce işe başlayan vatandaşları ilgilendiren haber! Emeklilik hesabı yapan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanları, son 3.5 yıl çalışmayla emeklilikte yeni seçeneklere sahip oluyor. Bu çalışanlar hangi kurumdan emekli olacağını son yıllarındaki çalışmayla belirleyebiliyor. Böylelikle hangi kurum uygunsa ondan emekli olma avantajı sağlanıyor. Örneğin; yıllarca Bağ-Kur'lu olarak çalışsanız bile SSK'lı olarak emekli olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 12:42
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3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan vatandaşlar emekli olmak için büyük bir özveri ve sabır gösteriyor. Bu vatandaşların emekliliği için de çeşitli statüler bulunuyor. Ancak bu statüde, son 3.5 yıllık çalışmayla emeklilik statünüzü değiştirebilir; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan birisini tercih edebilirsiniz. Bu formülden faydalanmak için 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…

5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor.

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3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…

BU TARİHE DİKKAT!

Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.

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3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…

Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

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3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…

Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.