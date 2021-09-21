21 Eylül 2021, Salı
3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…
1 Ekim 2008'den önce işe başlayan vatandaşları ilgilendiren haber! Emeklilik hesabı yapan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanları, son 3.5 yıl çalışmayla emeklilikte yeni seçeneklere sahip oluyor. Bu çalışanlar hangi kurumdan emekli olacağını son yıllarındaki çalışmayla belirleyebiliyor. Böylelikle hangi kurum uygunsa ondan emekli olma avantajı sağlanıyor. Örneğin; yıllarca Bağ-Kur'lu olarak çalışsanız bile SSK'lı olarak emekli olabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 12:42
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