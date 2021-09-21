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Haberler Galeri Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!

Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!

SGK'dan 2 maaş ödemesi birden yapılıyor. Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay binlerce lira ödeme yapılıyor. Gerekli şartları taşıyan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından para veriliyor. Birçok kişi bunu bilmese de ödemelerden her ay binlerce kişi faydalanıyor. Hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olunursa olunsun, şartları taşıdığınız takdirde 2 maaş birden alabilirsiniz. Eğer maaşlardan birisi kesilirse hukuksal yolları kullanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 16:03
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Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!

SGK'dan 2 maaş birden ödeme her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden binlerce kişi çift maaş hatta 3 maaş birden ödeme alabiliyor. Maaşları kesilen vatandaşlar da mahkemelerde hakkını arıyor. Son olarak; İzmir 16. İş Mahkemesi, hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen kişinin üzerinden yetim maaşı alırken, kesinti yapılması üzerine dava açan 74 yaşındaki kadını haklı buldu. Böylelikle çift maaş alınacak ve daha önce yapılmayan ödemeler toplu olarak alınacak. İşte; SGK'dan çift maaş alma yolları!

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Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!

SİGORTALILIK TÜRÜ

Emekli; hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK ya da Bağkur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

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Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!

ÜÇE BİLE ÇIKABİLİR

Bazı halde emekli bayanın üç değişik emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından kaynaklı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan bayan, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Buradaki mühim ayrıntı, maaş 'üç değişik sigorta sistemine göre' bağlanıyor. Eşini kaybeden bir bireyin dul aylığı, tekrar evlendiğinde ise kesiliyor.

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Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!

ORANLAR

Emekli Sandığı Kanunu'na göre, dul ve yetim aylığının kimlere ve hangi oranda bağlandığı bilgi kapasitesi şöyle:

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50

Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30

Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25

Tek yetim: Yüzde 50

2 yetim: Yüzde 40-40

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Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!

BU TARİHLERE DİKKAT!

Çocuğa, anne ya da babadan aylık bağlama durumu:

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 ardından olması halinde; Çocuk ile vefat ebeveyn SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı bağlanır.