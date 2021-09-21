Bunu çok kişi bilmiyor! SGK’dan 2 maaş birden ödeme! Ayda iki kez maaş alabilirsiniz!

SGK'dan 2 maaş ödemesi birden yapılıyor. Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay binlerce lira ödeme yapılıyor. Gerekli şartları taşıyan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından para veriliyor. Birçok kişi bunu bilmese de ödemelerden her ay binlerce kişi faydalanıyor. Hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olunursa olunsun, şartları taşıdığınız takdirde 2 maaş birden alabilirsiniz. Eğer maaşlardan birisi kesilirse hukuksal yolları kullanabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 16:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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