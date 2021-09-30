Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…

Çalışanların en büyük hayali iyi bir maaşla emekli olmak ve rahat bir yaşam sürmek olmaktadır. Yıllar boyunca çalışan ve primlerini yatıran vatandaşlar için emekli maaşını yükseltmenin birçok yolu bulunuyor. İşe gitmeye devam eden ancak yaşı bekleyen vatandaşların avantajı ise daha yüksek oluyor. Maaş hesaplaması yaparken prim gün sayısının fazla olması yeterli değil. Bunun için yüksek kazanç üzerinden prim yatırılması büyük önem taşıyor. Prim ödenen günler dikkat alınıyor. İşte; emekli maaşını yükseltmenin formülü!