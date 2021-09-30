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Haberler Galeri Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…

Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…

Çalışanların en büyük hayali iyi bir maaşla emekli olmak ve rahat bir yaşam sürmek olmaktadır. Yıllar boyunca çalışan ve primlerini yatıran vatandaşlar için emekli maaşını yükseltmenin birçok yolu bulunuyor. İşe gitmeye devam eden ancak yaşı bekleyen vatandaşların avantajı ise daha yüksek oluyor. Maaş hesaplaması yaparken prim gün sayısının fazla olması yeterli değil. Bunun için yüksek kazanç üzerinden prim yatırılması büyük önem taşıyor. Prim ödenen günler dikkat alınıyor. İşte; emekli maaşını yükseltmenin formülü!

Giriş Tarihi: 30.09.2021 18:52 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 18:52
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Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…

Emekli maaşını ikiye katlamanın formülü nelerdir? Yüksek emekli maaşı için hesaplama yapan vatandaşlar, maaşının temellerini çalışırken atıyor. Çalışırken prim gün sayısının fazlalığı yüksek emekli maaşı almak için yeterli olmazken, esas olan primlerin yüksek yatırılması oluyor. Emekli olunan kurum, eş-çocuk bildirimi gibi konular da maaşların artmasına etki sağlıyor. Emekli maaşını ikiye katlamak için 1261 gün formülü de sıkça kullanılıyor. 2000 sonrası primlerini yatırmaya başlayanların dikkat etmesi birçok nokta bulunuyor. İşte; emekli maaşları ile ilgili merak edilen bilgiler!

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Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…

Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir maaşla emekli olup keyifli bir ömür sürmektir. Yaşı bekleyen, primi yettiği halde işe gitmeye devam edenler emeklilik maaşlarını yükseltmek istiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor.

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Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…

Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.

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Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…

SABAH'ta yer alan habere göre, Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı yüksek oluyor. Prim gün sayısının fazla olması, uzun yıllar çalışıyor olmak yüksek emekli maaşı için yeterli değil. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol var.

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Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…

Birincisi yüksek prim yatırmak. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. İşte merak edilenler...