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Haberler Galeri 2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…

2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…

2022 asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Yeni yılda 2022 asgari ücret zammının ne kadar olacağı arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretle ödeme alarak iş hayatlarını sürdürüyor. Çalışanların ceplerini doğrudan etkileyecek bu karar için geri sayım sürüyor. Net 2 bin 825 lira 90 kuruşa yükseltilen maaş zamları için tahminler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek ücret yakın tarihte kamuoyu ile paylaşılacak. Peki; 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 30.09.2021 23:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 23:35
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2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…

Ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücret ile ödeme alıyor. Çalışanların aldığı taban ücret olan asgari ücretin altında bir ücret yasaklanmış durumda. 2022 asgari ücret zammı milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek ücret için geri sayım başladı. Yeni yıla az bir süre kalmasıyla birlikte asgari ücret zammı kararı kamuoyuyla paylaşılacak. 2022 asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. İşte tahminler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sendikaları ve İşveren Sendikaları arasında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu doğrultusundan 3 seans ile zam pazarlığı yapılıyor.

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2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…

Asgari ücret zam seviyesi 2022 senesi amacıyla Aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak.

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2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…

Birinci seans işçi sendikalarının ev sahipliğinde, ikinci seans işveren sendikalarının ev sahipliğinde ve son seans ise bakanlığın ev sahipliğinde yapılırken en geç Aralık ayının son haftası içinde net asgari ücret zammı belirlenerek ilan edilmiş oluyor.

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2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Her biri yasa gereği beş işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemektedir. Türk-İş bu komisyonda işçi tarafını temsil ederken, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TİSK, işveren tarafı adına masaya oturuyor.