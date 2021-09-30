2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…

2022 asgari ücret zammı merakla bekleniyor. Yeni yılda 2022 asgari ücret zammının ne kadar olacağı arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretle ödeme alarak iş hayatlarını sürdürüyor. Çalışanların ceplerini doğrudan etkileyecek bu karar için geri sayım sürüyor. Net 2 bin 825 lira 90 kuruşa yükseltilen maaş zamları için tahminler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek ücret yakın tarihte kamuoyu ile paylaşılacak. Peki; 2022 asgari ücret ne kadar olacak?