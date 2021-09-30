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1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…

Sosyal devlet kapsamında her ay binlerce lira ödeme vatandaşların hesaplarına yatıyor. Devlet tarafından yapılan ödemelerle vatandaşlar zor durumda kalmıyor. Her ay hesaplara yatan ödemelere büyük ilgi gösteriliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan veya engelli yakınlarına, başvuru yapıldığı takdirde her ay toplam 1.797 TL ödeme yapılıyor. Bu parayı almak için başvuru yapmak ve başvurunun onaylanması yeterli oluyor. Evde bakım maaşı ödemeleri 6 ayda bir zamlanıyor. İşte bu ödemeyi alma yolları!

Giriş Tarihi: 30.09.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 16:29
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1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…

Milyonlarca vatandaşa her yıl yardım ve destek yağmaya devam ediyor. Sosyal devlet ödemeleriyle vatandaşlar rahat bir nefes alıyor ve cepler boş kalmıyor. Birçok kalemde her ay düzenli yatırılan destek ödemesi bulunuyor. Bu destek ödemelerini almak isteyenlerin, ilgili kuruma başvuru yapması gerekiyor. Başvurunun ardından maaşlar düzenli olarak genellikle PTT üzerinden yatırılıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise evde bakım maaşı oluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan veya engelli yakınlarına her ay 1.797 TL maaş bağlanıyor. İşte bu maaşı alma şartları!

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1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…

Evde bakıma muhtaç engelli ya da yaşlıya bakan kişilerin maddi külfetlerini azaltmak amacıyla devlet aylık olarak tam 1797 TL ödeme yapıyor. Üstelik bu ödemeler, memur maaşlarında olduğu gibi 6 ayda bir zamlanıyor.

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1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…

ŞARTLAR NELERDİR?

Evde bakım parası alabilmek için öncelikle bakıma muhtaç kişinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir engelli olduğuna dair sağlık raporu gerekmektedir.

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1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…

İkinci şart olarak raporda 'ağır engelli' ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmemektedir.

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1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…

Sağlık kurulu, hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakmaktadır.