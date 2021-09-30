1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…

Milyonlarca vatandaşa her yıl yardım ve destek yağmaya devam ediyor. Sosyal devlet ödemeleriyle vatandaşlar rahat bir nefes alıyor ve cepler boş kalmıyor. Birçok kalemde her ay düzenli yatırılan destek ödemesi bulunuyor. Bu destek ödemelerini almak isteyenlerin, ilgili kuruma başvuru yapması gerekiyor. Başvurunun ardından maaşlar düzenli olarak genellikle PTT üzerinden yatırılıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise evde bakım maaşı oluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan veya engelli yakınlarına her ay 1.797 TL maaş bağlanıyor. İşte bu maaşı alma şartları!