1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…

Sosyal devlet kapsamında her ay binlerce lira ödeme vatandaşların hesaplarına yatıyor. Devlet tarafından yapılan ödemelerle vatandaşlar zor durumda kalmıyor. Her ay hesaplara yatan ödemelere büyük ilgi gösteriliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan veya engelli yakınlarına, başvuru yapıldığı takdirde her ay toplam 1.797 TL ödeme yapılıyor. Bu parayı almak için başvuru yapmak ve başvurunun onaylanması yeterli oluyor. Evde bakım maaşı ödemeleri 6 ayda bir zamlanıyor. İşte bu ödemeyi alma yolları!