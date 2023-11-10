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Haberler Galeri Başvuru ekranı aktif edildi! Kasım 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarıyla 74.068 kişi işe alınacak!

Başvuru ekranı aktif edildi! Kasım 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarıyla 74.068 kişi işe alınacak!

İŞKUR aracılığı ile en az ilkokul mezunu adaylar arasından 74 bin 68 personel alımı yapılacağı açıkladı. 81 ilde özel ve kamu kuruluşlarında yer alan boş kadrolara yerleştirilecek adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak toplanacak. İlanlar kapsamında bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı sorgulamıyor. İşte Türkiye İş Kurumu personel ve işçi alımı başvuru şekli….

Giriş Tarihi: 10.11.2023 20:33
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Başvuru ekranı aktif edildi! Kasım 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarıyla 74.068 kişi işe alınacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan binlerce kişiyi işsizlik sıkıntıdan kurtaracak iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Tüm Türkiye'de kamu kurum ve özel sektörde yer alan boş kadroların tamamlanmasını hedefleyen ilanlar kapsamında kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuru ekranı aktif edildi! Kasım 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarıyla 74.068 kişi işe alınacak!

Yapılan açıklamaya göre ise kasım ayı içerisinde 74.068 personel ve işçi alımı yapılacak işte detaylar….

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!

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Başvuru ekranı aktif edildi! Kasım 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarıyla 74.068 kişi işe alınacak!

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı): 792

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Başvuru ekranı aktif edildi! Kasım 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarıyla 74.068 kişi işe alınacak!

Ambar/Depo Görevlisi: 2629

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Başvuru ekranı aktif edildi! Kasım 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarıyla 74.068 kişi işe alınacak!

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