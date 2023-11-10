Başvuru ekranı aktif edildi! Kasım 2023 İŞKUR işçi alımı ilanlarıyla 74.068 kişi işe alınacak!

İŞKUR aracılığı ile en az ilkokul mezunu adaylar arasından 74 bin 68 personel alımı yapılacağı açıkladı. 81 ilde özel ve kamu kuruluşlarında yer alan boş kadrolara yerleştirilecek adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak toplanacak. İlanlar kapsamında bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı sorgulamıyor. İşte Türkiye İş Kurumu personel ve işçi alımı başvuru şekli….