HaberlerGaleriEmeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C'liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...
Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C'liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...
Erken emeklilik için bazı rakamlar oldukça önem taşıyor. 5.400 rakamı bu noktada Bağkur'lu çalışanlar ve memurlar için büyük önem taşıyor. Diğer bir deyişle 5.400 rakamı 15 yıla tekabül ediyor. Kadın ve erkekler için 2 yeni hesaplama devreye giriyor. SSK'lılarda olduğu gibi Bağkur sigortalıları yani kendi mesleğini yapanlar ve şirket ortaklarıyla memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkında sahip olabiliyor. Peki, yaş haddinden emekli nasıl olunur, şartları neler? 5.400 formülü için hesaplamalar...