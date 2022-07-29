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Haberler Galeri Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C'liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...

Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C'liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...

Erken emeklilik için bazı rakamlar oldukça önem taşıyor. 5.400 rakamı bu noktada Bağkur'lu çalışanlar ve memurlar için büyük önem taşıyor. Diğer bir deyişle 5.400 rakamı 15 yıla tekabül ediyor. Kadın ve erkekler için 2 yeni hesaplama devreye giriyor. SSK'lılarda olduğu gibi Bağkur sigortalıları yani kendi mesleğini yapanlar ve şirket ortaklarıyla memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkında sahip olabiliyor. Peki, yaş haddinden emekli nasıl olunur, şartları neler? 5.400 formülü için hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 19:28
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Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C’liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...

Emeklilik için sigorta başlangıç tarihi ve ödenen primler kapının aralanmasında büyük önem taşıyor. Uzun süre çalışma hayatında yer alanların hayali emekli olmak oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tarafından erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bağkur ve memurlarda 15 yıl prim ödemesi yani 5.400 gün ile erken yaşlarında emekli olmak mümkün. İşte, erken emeklilik için gerekli şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C’liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...

BAĞ-KUR'LUYA 5.400 GÜN HAKKI

2. sihirli rakamımız 5.400. Bu rakam aslında 15 yıla tekabül ediyor. 5.400 gün ya da 15 yıl Bağ-Kur sigortalıları ve memurlar için önemli.

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Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C’liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...

Aynen SSK'lılarda olduğu gibi Bağ-Kur sigortalıları yani kendi işini yapanlar veya şirket ortaklarıyla memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkına sahipler.

Bağ-Kur'lular yaş haddinden nasıl emekli olur ona bakalım. Erkekler ve kadınlar için iki ayrı hesaplama yöntemi bulunuyor.

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Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C’liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...

ERKEK BAĞKUR'LULAR:

Burada hesaplama yapılırken önemli bir tarih ortaya çıkıyor. O da 1 Ekim 1999.

Bu tarihe göre yaş şartı da belirleniyor. Kısmi emeklilik için 01.10.1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5.400 gün) prim ödemiş olması ve 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor.

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Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C’liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...

1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli olarak emeklilik yaşı değişiyor.