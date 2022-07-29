Emeklilik yaşı kademeli değişiyor! 1999 yılı ve 5.400 güne dikkat! Bağkur ve 4C’liye 15 yıl erken emeklilik! Resen, kısmi, yaş haddi...

Aynen SSK'lılarda olduğu gibi Bağ-Kur sigortalıları yani kendi işini yapanlar veya şirket ortaklarıyla memurlar da kısmi yaştan emeklilik hakkına sahipler.

Bağ-Kur'lular yaş haddinden nasıl emekli olur ona bakalım. Erkekler ve kadınlar için iki ayrı hesaplama yöntemi bulunuyor.