29 Temmuz 2022, Cuma
Başvurana tek seferde 300, 400, 600 TL verilecek! PTT üzerinden ödeme alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
Doğum yardımı adı altında çocuk sahibi olan kişilere tek seferlik ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen doğum yardımı ödemeleri, birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olarak belirlendi. Başvuru yapmak oldukça kolayken, ödemeler ise PTT üzerinden yapılıyor. Hak kazanan vatandaşlar TC kimlik numaraları ya da Mavi Kart numaraları üzerinden PTT aracılığıyla ödemelerini alabilecekler. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.07.2022 17:10
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