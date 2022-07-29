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Başvurana tek seferde 300, 400, 600 TL verilecek! PTT üzerinden ödeme alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

Doğum yardımı adı altında çocuk sahibi olan kişilere tek seferlik ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen doğum yardımı ödemeleri, birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olarak belirlendi. Başvuru yapmak oldukça kolayken, ödemeler ise PTT üzerinden yapılıyor. Hak kazanan vatandaşlar TC kimlik numaraları ya da Mavi Kart numaraları üzerinden PTT aracılığıyla ödemelerini alabilecekler. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 17:10
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Başvurana tek seferde 300, 400, 600 TL verilecek! PTT üzerinden ödeme alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

Devlet, 15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapıyor. Tek seferlik bir yardım olan destek ödemesine başvuru yapmak oldukça kolay. 1, 2 ve 3 çocuğu olan ailelere verilen söz konusu destek ödemesi PTT aracılığıya gerçekleştiriliyor. Doğum yardımı adı altında gerçekleştirilen tek seferlik bu ödemelerin detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, doğum yardımı kimler alabilir? Doğum yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Başvurana tek seferde 300, 400, 600 TL verilecek! PTT üzerinden ödeme alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

BAŞVURANA TEK SEFERDE 300, 400, 600 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

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Başvurana tek seferde 300, 400, 600 TL verilecek! PTT üzerinden ödeme alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

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Başvurana tek seferde 300, 400, 600 TL verilecek! PTT üzerinden ödeme alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

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Başvurana tek seferde 300, 400, 600 TL verilecek! PTT üzerinden ödeme alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.