2. Torba Yasa tarihi şekillendi! 100 bin işçiye kadro piyangosu çıktı! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen...
Uzun süredir kadro bekleyen milyonlarca vatandaş, taşerona kadro düzenlemesi haberini yakından takip ediyor. Bu adım, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirme ve istihdam güvencesi kazanma umutlarını artırdı. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, konunun Meclis gündemine ne zaman geleceği de merak konusu oldu. İşte 100 bin işçiye kadro düzenlemesi...
Giriş Tarihi: 22.08.2023
09:13 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
09:13
Meclis'in yaklaşan açılışı öncesinde, taşeron işçilerin kadroya alınması ve diğer önemli konuları içerecek 2. torba yasa büyük bir önem taşıyor. Uzun bir bekleyişin ardından, taşeron işçiler nihayet hak ettikleri kadroya kavuşacaklar. Hükümetin öngördüğü bu yasa, hızla devam eden çalışmaların sonucunda planlandığı gibi uygulanacak. Bu adım ile yaklaşık 100 bin taşeron işçi, kadro düzenlemesi sayesinde güvenceli bir çalışma hayatına geçiş yapacak. İşte, taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen kadro detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşeron işçilerin kadroya alınması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki beklenen düzenlemeler sık sık gündeme geliyor. Meclis'in açılmasının ardından, işçileri ilgilendiren bu düzenlemeler, 2. torba yasa içerisinde ele alınması bekleniyor.
BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
"Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullamıştı.
"ÇALIŞMAMIZIN BÜYÜK BİR KISMINI TAMAMLADIK"
Bilgin'in taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekildeudi
"Taşeron meselesine ilişkin de "Öncelikle bizim hükümetimiz döneminde KİT'lerde yaklaşık 800-900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyetteydi. Oradan kalan 80 bin kişi var, onlarla ilgili çalıştık ama onların dışında da yeni taşeron işletmeler var. Yani esas işe ait olan bütün hizmetlerin kamuda kamunun yapması gerekir. Taşeron geçici bir şey için alınır. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması lazım. Bu bakımdan da taşeronun çok münferit alanlarda, esas işte değil geçici işlerde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışındakilerin hepsinin taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum."
90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM
90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada yer alan geçici işçi düzenlemesi Meclis'ten geçti.