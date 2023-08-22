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Haberler Galeri Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası staj ve çıraklık...

Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası staj ve çıraklık...

Erken emeklilikle ilgii detaylar milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. EYT yasasıyla birlikte 5 milyondan fazla kişi emeklilik yolunu açma fırsatı elde etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni düzenleme hakkında bazı formüller belli olmaya başladı. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5.400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4.500 güne kadar çekilebilecek. İşte, erken emeklilik hakkında son açıklamalar...

Giriş Tarihi: 22.08.2023 09:11
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Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası...

Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen ev hanımlarına emeklilik şartları ise Türkiye'nin gündeminde. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği erken emeklilik hakkında detaylar merak konusu oluyor. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5.400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4.500 güne kadar çekilebilecek. İşte, erken emeklilik formülleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası...

Torba yasanın diğer bir maddesi ev hanımlarına erken emeklilik olacak. Ev hanımları isteye bağlı sigorta yaptırarak erken emekli olma hakkına sahip olacak. Bu durumda devlet ev hanımlarının sigorta primlerinin bir bölümünü karşılayacak.

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Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası...

EV HANIMILARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Ev hanımına emeklilik hakkı tanıyacak düzenleme de torba yasada yer alıyor.

*Ev kadınlarının emekli olmasına imkan sağlayan düzenlemede ilk adım 18 yaşını doldurmuş ve hiç bir sosyal güvencesi olmayan kadınlar var. Onlar çalışmadan emekli olabilecekler.
*Düzenleme ile ev kadınlarının emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.
*Düzenlemeden daha önce çalışmış annelere de yararlanacak.
*Yine kadınların doğum borçlanması yaparak prim kazanabilmesi için de çalışma başlatlacak.

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Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası...

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak.

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Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası...

Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek.

Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Burada daha önce çalışmış belli bir primi olan ya da halen çalışmakta olan annelerin avantajı daha fazla olacak.