HaberlerGaleriEmeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası staj ve çıraklık...
Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası staj ve çıraklık...
Erken emeklilikle ilgii detaylar milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. EYT yasasıyla birlikte 5 milyondan fazla kişi emeklilik yolunu açma fırsatı elde etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni düzenleme hakkında bazı formüller belli olmaya başladı. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5.400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4.500 güne kadar çekilebilecek. İşte, erken emeklilik hakkında son açıklamalar...