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Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...

Emekli olmak çalışma hayatını sürdüren herkesin hayalini süslüyor. Bu süreçte erken emeklilik detayları merak ediliyor. Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem emeklilik tarihlerini erkene çekebilir hem de gelirlerinde artış sağlayabilir. Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilir. Bazıları için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Bu süreçte erken emeklilik detayları çalışanlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, hizmet borçlanması ile erken emeklilik şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022 19:17
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Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...

Emeklilik tarihi öne çekiliyor. 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade. 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik... Milyonlarca çalışan hizmet borçlanması ile erken emeklilik detaylarını merak ediyor. Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik imkanı doğabiliyor. Borçlanma için 30 bin lira ödeyen bir çalışan 4 bin 500 lirasını vergi indirimi olarak geri alabilir. Hizmet borçlanması ile erken emeklilik şartlarını sizler için haberimizde derledik. Peki, hizmet borçlanması ile erken emeklilik şartları nelerdir? Erken emeklilik için gereken detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...

Milyonlarca çalışan hizmet borçlanması yoluyla hem emekliliğini erkene çekebilir hem de gelirini artırabilir. Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazıları için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.

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Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...

Örneğin, 24 Kasım 1992'de 54 yaşında emekli olacak bir kişi bir günlük borçlanma ile sigorta başlangıcını 23 Kasım'a çektiğinde 53 yaşında emeklilik elde edebilir. Çalışırken doğum, askerlik başta olmak üzere hizmet borçlanmasına gitmek maliyeti düşürüyor. Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması için ödedikleri prim gelir vergisine esas kazançlarından düşülüyor. Doğum, askerlik borçlanmasına gidenler ödediği tutarın yüzde 15'ini vergi indirimi yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edebiliyor.

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Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...

Borçlanma için 30 bin lira ödeyen bir çalışan 4 bin 500 lirasını vergi indirimi olarak geri alabilir. Son 5 yılda borçlanma yaptığı halde indirimden yararlanmayanlar da geriye dönük olarak bunu talep edebilir. Sadece primi ödenen borçlanma süreleri sigortalı hizmet olarak sayılıyor. En düşük borçlanma primi brüt asgari ücret üzerinden hesaplanırken, borçlanılacak sürenin uzunluğuna bağlı olarak hizmet borçlanması için ödenmesi gereken prim tutarı da çok yüksek olabiliyor.

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Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...

Erken emeklilik için büyük önem taşıyan, sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek için uygulanan hizmet borçlanmasına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-Hizmet borçlanması nedir, kimler yapabilir, türleri nelerdir?

Çalışılmayan sürelerdeki günlerin satın alınması anlamına geliyor. Sigortalının yanı sıra hak sahibi de borçlanmaya gidebilir. Sigortalı ya da hak sahibi ödenmeyen geçmişteki bazı süreleri primini yatırarak hizmetten saydırabiliyor. Doğum veya analık izni, askerlik, doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurtdışındaki göreve, grev ve lokavta geçen süreler borçlanılabilir. Bu yıl borçlanmada en düşük günlük prim 53 lira, en yüksek prim de 400 lira.