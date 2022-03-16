16 Mart 2022, Çarşamba
Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...
Emekli olmak çalışma hayatını sürdüren herkesin hayalini süslüyor. Bu süreçte erken emeklilik detayları merak ediliyor. Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem emeklilik tarihlerini erkene çekebilir hem de gelirlerinde artış sağlayabilir. Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilir. Bazıları için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Bu süreçte erken emeklilik detayları çalışanlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, hizmet borçlanması ile erken emeklilik şartları...
Giriş Tarihi: 16.03.2022 19:17
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