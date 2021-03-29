Emeklilik sisteminde 3 kritik yenilik! Binlerce gence fırsat doğdu! Yüzde 25'i kadar devlet katkısı...

SGK, emeklilik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeyi duyurdu. Emekli maaşı hakkından yararlanmak için işten ayrılmak gerekiyor. Genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, emeklilik hakkında yaşanan son dakika gelişmeler...