07 Mayıs 2023, Pazar
Emekli prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...
EYT düzenlemesi ile 5 milyon vatandaş emeklilik imkanı kazandı. Düzenleme sonrasında yeni çalışmalar hız kesmeden başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası sırasıyla 3600 ek gösterge, sözleşmeli memurlara kadro, EYT meselesi sorun olmaktan çıktı. Başkan Erdoğan, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz." açıklamasında bulundu. Emeklilik prim ve gün sayısında atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:47
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