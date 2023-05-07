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Haberler Galeri Emekli prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...

Emekli prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi ile 5 milyon vatandaş emeklilik imkanı kazandı. Düzenleme sonrasında yeni çalışmalar hız kesmeden başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası sırasıyla 3600 ek gösterge, sözleşmeli memurlara kadro, EYT meselesi sorun olmaktan çıktı. Başkan Erdoğan, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz." açıklamasında bulundu. Emeklilik prim ve gün sayısında atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:47
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Emeklilik prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesinden 5 milyon vatandaşın yararlanması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemede kadınlara emeklilik yaşında esneme getirilmesi bekleniyor. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü seçim sonrası masaya gelecek. İşte, yeni emeklilik sistemi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'KÖKTEN ÇÖZÜN' TALİMATI SONRASI EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI

Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi

Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan

EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş

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Emeklilik prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor. Son gelen rakamlara göre 1,7 milyon EYT'li emeklilik başvurusu yaparken bunların 1 milyona yakınının maaşları bağlandı.

10 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren bu kritik düzenlemeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşın çözülmedik sorunu kalmayacak' parolasıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili Bakanlıklara talimatını verdi.

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Emeklilik prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu. Yapılacak bu yeni düzenleme ileride de oluşabilecek tüm meseleleri kökünden çözecek bir reform olacak.

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Emeklilik prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...

4 MADDEDE YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ŞİFRELERİ

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak