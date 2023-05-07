Emekli prim - gün sayısı güncellendi! Sigorta girişi 1999 - 2000 - 2001 sonrası olanlar yararlanacak! Staj ve çıraklık sigortası...

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu. Yapılacak bu yeni düzenleme ileride de oluşabilecek tüm meseleleri kökünden çözecek bir reform olacak.