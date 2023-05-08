HaberlerGaleriMEB öğretmen atama tercih sonuçları CANLI İZLE! Youtube, A Haber... 45 BİN Sözleşmeli öğretmen atama TERCİH e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!
MEB öğretmen atama tercih sonuçları CANLI İZLE! Youtube, A Haber... 45 BİN Sözleşmeli öğretmen atama TERCİH e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!
MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıklanacak. 08 Mayıs Pazartesi itibarıyla adayların erişimine açılacak olan 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri...