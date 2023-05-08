MEB öğretmen atama tercih sonuçları CANLI İZLE! Youtube, A Haber... 45 BİN Sözleşmeli öğretmen atama TERCİH e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!

45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları için tarih verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde alınacak olan 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinde başvurular sona erdi. 8 Mayıs Pazartesi itibarıyla açıklanacak olan sonuçlara dair araştırmalar başladı. Peki 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı...