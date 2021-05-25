Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...

Binlerce kişiye her ay ödenecek. Ve son dakika açıklandı. Asgari ücretin iki katı kadar ödeme yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirecek. Beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak, ayrıca her ay harçlık verilecek. Asgari ücretin iki katı kadar yapılacak ödemelerin detayları önümüzdeki günlerde belli olacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın detaylarını sizler için haberimizde derledik.