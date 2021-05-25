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Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...

Binlerce kişiye her ay ödenecek. Ve son dakika açıklandı. Asgari ücretin iki katı kadar ödeme yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirecek. Beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak, ayrıca her ay harçlık verilecek. Asgari ücretin iki katı kadar yapılacak ödemelerin detayları önümüzdeki günlerde belli olacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın detaylarını sizler için haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 18:36
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Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması geldi. Son dönemde sporcuların desteklenmesi amacıyla çeşitli adımlar atılıyor. Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek. Sporcuların giderlerini gidermesi için harçlık ödemesi yapılacak. Harçluk tutarı ise asgari ücretin iki katı kadar olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...

Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek. Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınama ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

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Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...

HER AY HARÇLIK ÖDENECEK

Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gerek kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.

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Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...

ASGARİ ÜCRETİN NET TUTARININ İKİ KATINA KADAR ARTIRILABİLECEK

Bu sporculardan, bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katına kadar artırılabilecek.

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Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...

Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk 3 dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek.