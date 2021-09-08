08 Eylül 2021, Çarşamba
Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...
İŞKUR üzerinden annelere destek olmak amacıyla yürütülen "İşte Anne Projesi" kapsamında ödemeler yapılıyor. Kursa başlayan anneler, günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık veriliyor. Bu süreçte anneler kurslardan öğrendikleri meslekler ile sürecin ardından iş hayatına atılabiliyor. Kadınların iş hayatına katılması için büyük önem taşıyan proje ile binlerce anne ev ekonomisine destekte bulunabiliyor. Projeye başvurmak isteyenler detayları yakından takip ediyor. Başvuru şartlarını haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 08.09.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 20:00
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10