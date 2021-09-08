Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...

Kadının da işgücüne katılımı, sürdürülebilir büyüme için önemli. Devlet, İşkur'un 'İşte Anne Projesi' ile 0 ile 15 yaş arasında çocuğu olan işsiz annelere yardımcı oluyor. Buna göre, anneler öncelikle mesleki eğitim programına katılarak burada yeni bir meslek öğreniyor. Ayrıca mesleki eğitim alan annelere günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor.