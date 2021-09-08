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Haberler Galeri Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...

Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...

İŞKUR üzerinden annelere destek olmak amacıyla yürütülen "İşte Anne Projesi" kapsamında ödemeler yapılıyor. Kursa başlayan anneler, günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık veriliyor. Bu süreçte anneler kurslardan öğrendikleri meslekler ile sürecin ardından iş hayatına atılabiliyor. Kadınların iş hayatına katılması için büyük önem taşıyan proje ile binlerce anne ev ekonomisine destekte bulunabiliyor. Projeye başvurmak isteyenler detayları yakından takip ediyor. Başvuru şartlarını haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 20:00
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Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...

Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı. Başvuran anında hesabına yatıyor. Ödemeler aylık olarak olarak yapılıyor. Kadının iş hayatına katılımını destekleyen projede binlerce anne ev ekonomisine katkıda bulunabiliyor. İŞKUR üzerinden oluşturulan kayıtların ardından kadınların meslek öğrenmesi amaçlanıyor. Ayrıca mesleki eğitim alan annelere günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor. Başvurular için İŞKUR üzerinden kayıt oluşturulması gerekiyor. İşte, annelerin iş hayatına katılımını artıran gelişmenin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...

Türkiye İş Kurumu (İşkur) üzerinden yürütülen İşte Anne Projesi ile kursa başlayan annelere günlük 110 lira, aylık 3 bin 300 lira ve 6 ayda da 19 bin 800 lira harçlık veriliyor. Anneler bu kurslarla ayrıca mesleki eğitim alarak, iş dünyasına katılma şansı da elde ediyor.

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Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...

Kadının da işgücüne katılımı, sürdürülebilir büyüme için önemli. Devlet, İşkur'un 'İşte Anne Projesi' ile 0 ile 15 yaş arasında çocuğu olan işsiz annelere yardımcı oluyor. Buna göre, anneler öncelikle mesleki eğitim programına katılarak burada yeni bir meslek öğreniyor. Ayrıca mesleki eğitim alan annelere günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Programlar en az 3, en çok 6 ay sürüyor.

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Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...

PRİMLERİ KARŞILANIYOR

Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Şartları uygun olan kadınlara, İşkur tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursa devam ettikleri sürece ödeme yapılıyor. Devletin aylık ödediği tutar ise 3 bin 300 liraya çıkıyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de karşılanıyor.

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Aylık 3.300 TL ödeme fırsatı! Başvuran anında hesabına yatıyor! Ödemeler aylık olarak...

HAFTALIK 45 SAAT EĞİTİM

Proje kapsamında işbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.