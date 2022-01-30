30 Ocak 2022, Pazar
Bunu yapmayan işveren yandı! Hemen kontrol edin! Sigortasız çalışan işçi tazminat alabilir!
İşçisini sigortasız çalıştıran işverenler yandı! Sigortası 30 günden az ve düşük kazanç üzerinden gösterilen çalışanlar tazminatını isteyebiliyor. Sigortasız çalışanlar, bu durumu ispatladığı takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor. Bu çalışanlar işten ayrılma durumunda da işsizlik sigortasından faydalanabiliyor.
Giriş Tarihi: 30.01.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 13:55
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