TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

Memur ve memur emeklileri temmuz zammı araştırmalarına başladı. İlk 3 aylık veri açıklanırken geriye son 3 ay kaldı. 2023 Ocak itibarıyla yüzde 30 yükseltilen memur ve memur emeklilerinin maaşları ara zamla birlikte tekrardan yükselecek. Peki memura ara zam ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar artacak?