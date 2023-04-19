HaberlerGaleriTEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...
TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...
Temmuz ara zammı için geriye son 3 veri kalırken gözler maaş hesaplamalarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte oran yüzde 10.44'e ulaştı. Memur ve memur emeklisinin gözü ara zam açıklamalarında. Peki memurlara ara zam yapılacak mı? Memurlar temmuzda kaç TL maaş alacak? İşte polis, hemşire, mühendis, öğretmen ara zam hesabı...