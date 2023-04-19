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Haberler Galeri TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

Temmuz ara zammı için geriye son 3 veri kalırken gözler maaş hesaplamalarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisiyle birlikte oran yüzde 10.44'e ulaştı. Memur ve memur emeklisinin gözü ara zam açıklamalarında. Peki memurlara ara zam yapılacak mı? Memurlar temmuzda kaç TL maaş alacak? İşte polis, hemşire, mühendis, öğretmen ara zam hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 08:19
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TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

Memur ve memur emeklileri temmuz zammı araştırmalarına başladı. İlk 3 aylık veri açıklanırken geriye son 3 ay kaldı. 2023 Ocak itibarıyla yüzde 30 yükseltilen memur ve memur emeklilerinin maaşları ara zamla birlikte tekrardan yükselecek. Peki memura ara zam ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar artacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı.

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TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek.

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TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

3 AYLIK TÜFE NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak geçekleşti.

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TEFE TÜFE oranına göre maaşlara 2. zam hesabı! Memur Temmuz zammı son dakika 2023 | %10,44 seviyesinde... Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen...

Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.