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Haberler Galeri Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Detaylar netleşti! EYT 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Detaylar netleşti! EYT 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

Torba yasada yer alacak maddeler merak ediliyor. Meclis'in yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekonomi konuları masaya geldi. Memur maaşlarının en düşük 22 bin TL olması ve erken emeklilik gibi hususların torbada yer alması bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca,"Torba yasada hangi maddeler var?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 10:13
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Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Detaylar netleşti! EYT 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak ara zam için oranlar merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam belli olacak. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Torba yasada yer alacak diğer maddeler ise merak ediliyor. İşte, erken emeklilik için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Detaylar netleşti! EYT 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

Meclis bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emeklilere yapılacak zam, işverene verilecek 500 liralık destek gibi, önemli konular gündemde olacak.

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Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Detaylar netleşti! EYT 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

Ve hemen ardından Meclis'e kapsamı çok daha geniş ikinci bir torba yasa gelecek. Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Detaylar netleşti! EYT 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

İşte o açıklamalardan satır başları;

İLK PAKETTE NELER VAR?

İki torba yasadan bahsediyoruz. Birincisi temmuzun 5'inden sonra hemen gelmesi gerekiyor çünkü temmuzda maaşlar zamlı olarak ödenecek.

5-6 maddelik bir torba olacak. Orada önce memurların taban maaşının 22 bin TL'ye çıkartılması meselesi olacak.

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Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Detaylar netleşti! EYT 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

İkincisi temmuzun 5'inde enflasyon belli olduktan sonra emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak.

Üçüncüsü 500 TL'lik asgari ücret desteği olacak.