Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Detaylar netleşti! EYT 5000 prim, staj ve çıraklık sigortası...

Torba yasada yer alacak maddeler merak ediliyor. Meclis'in yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekonomi konuları masaya geldi. Memur maaşlarının en düşük 22 bin TL olması ve erken emeklilik gibi hususların torbada yer alması bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hal böyle olunca,"Torba yasada hangi maddeler var?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!